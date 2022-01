Neustadt

Die Deutsche Bahn hat angekündigt, das Reisezentrum im Neustädter Bahnhof zu schließen. Hintergrund ist die Umstellung des S-Bahn-Verkehrs in der Region Hannover auf einen neuen Anbieter. Das Unternehmen Transdev, das zum Fahrplanwechsel im Juni 2022, den S-Bahn-Verkehr vollständig übernimmt, will sicherstellen, das Bahnreisende auch weiter eine persönliche Anlaufstelle in Neustadt haben. Ob dieses neue Kundencenter allerdings ebenfalls im historischen Bahnhofsgebäude Platz findet, ist derzeit noch unklar. Auch ein Neustädter Gastronom hat Interesse an dem zentral gelegenen Lokal angemeldet.

Ahmad Hazime hat in den vergangenen Jahren seine Pizzeria im Bahnhof aufwendig renoviert. Auch für das jetzige Kundenzentrum der Bahn hat er Ideen. Quelle: Mario Moers

„Ich habe hier etwas vor, aber noch ist es nicht spruchreif“, verrät Ahmad Hazime. Eine weitere Gastronomie soll es aber nicht werden, verrät er lächelnd. Seit über zehn Jahren betreibt er im Bahnhof einen Pizza-Lieferdienst („Pizza Flitzer“). In den vergangenen Monaten hat er seine Räumlichkeiten aufwendig renoviert. Aus der Lieferfiliale ist ein attraktives Lokal im modernen Stil geworden, mit charmantem Ausblick auf die Gleise. „Im vorderen Bereich wollen wir noch eine Bäckerei einrichten“, erzählt Hazime. Neulich habe er auf eigene Kosten die Eingangstür zum Bahnhof aufgemöbelt, das Erscheinungsbild des Gebäudes läge ihm am Herzen, berichtet er.

Einziger Bewerber um die Räum des Kundenzentrums ist Hazime aber offensichtlich nicht. Auch die Transdev hat bei Verwalter Horst Biedermann bereits angeklopft. „Es ist noch alles offen“, berichtet der Frankfurter, der das denkmalgeschützte Gebäude für den Eigentümer betreut. Nach dem Verkauf durch die Deutsche Bahn gehört der Bahnhof der Aedificia Neustadt am Rübenberge KG, einer Tochter der Aedificia Infrastruktur- und Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt.

Das renovierte Lokal im Bahnhof ist durchaus charmant, modern eingerichtet und mit Blick auf die Gleise ein netter Ort, um auf die nächste Bahn zu warten. Quelle: Mario Moers

Kooperation fordert unbedingten Erhalt

Eine klare Aussage zur Zukunft des Fahrkartenschalters fordert die Ratskooperation aus CDU, Grünen und UWG. „Wir blicken besorgt nach Lehrte, wo das alte Reisezentrum geschlossen wurde und Transdev kein eigenes öffnen wird“, erklärt CDU-Ratsherr Heinz-Jürgen Richter. In Lehrte ist geplant, den Fahrkartenverkauf und die Beratung in ein Spielwarengeschäft nahe des Bahnhofs zu integrieren, ähnlich wie ein Postschalter in einem Kiosk. Aus Sicht der Ratskooperation sollte alles getan werden, um diese Variante zu verhindern. „Wir brauchen weiterhin ein echtes Kundenzentrum, mit persönlichem Ansprechpartner“, sagt UWG-Ratsherr Willi Ostermann.

Der ehemalige Regiobus-Schalter wird nach Aussage des Unternehmens aktuell als Pausenraum für die Busfahrer genutzt. Quelle: Mario Moers

Als geeignete Standorte kämen aus seiner Sicht auch die Geschäftszeile des im Bau befindlichen Bürokomplexes „Neustadt-Tor“ oder der geschlossene Regiobus-Schalter am ZOB infrage. Der wird derzeit von den Busfahrern als Pausenraum genutzt. Es würde wohl etwas Überzeugungsarbeit bei der Region benötigen, um ihn umzuwidmen. Zum jetzigen Zeitpunkt schließt Regiobus-Sprecherin Isabel Jäger die Nutzung als neues Reisezentrum aus. „Wir befinden uns aber in Gesprächen mit Transdev, um auch künftig einen Verkauf der GVH-Fahrkarten am Schalter zu ermöglichen“, so Jäger.

Warten auf klare Aussagen vom neuen S-Bahn-Betreiber. Die Ratsherren Peter Hake (UWG, von links), Heinz-Jürgen Richter (CDU), Willi Ostermann (UWG) Melanie Stoy (CDU) und Grünen-Ratsfrau Jasmina Cortese (nicht im Bild) vor dem Bahnhofsgebäude. Quelle: Mario Moers

Transdev-Sprecherin Sina Wortmann hat Verständnis für das Engagement vor Ort, bittet aber um Geduld. „Es wird dazu in Kürze konkretere Informationen geben. Wir werden aber unabhängig von dem Standort auf jeden Fall in Neustadt weiter die Beratung bieten, die der Kunde aus dem jetzigen Reisezentrum gewohnt ist“, so Wortmann.

Neue Fahrkartenautomaten Mit dem Wechsel des S-Bahn-Betreibers werden auch alle Fahrkartenautomaten auf den vier Neustädter Bahnhöfen bis spätestens Juni getauscht. Die DB-Automaten weichen, die neuen Transdev-Automaten werden installiert in Neustadt, Eilvese, Hagen und Poggenhagen. Nach Angaben des Unternehmens werden Reisende dort auch künftig alle Fahrkarten des Nah- und Fernverkehrs wie gewohnt kaufen können, unabhängig vom jeweiligen Zugbetreiber. Eine Besonderheit ist laut Transdev, dass die neuen Automaten auch Scheine als Wechselgeld ausgegeben können.

Von Mario Moers