Eilvese

Nach den Beschwerden des Ortsrats über die Parksituation am Bahnhof Eilvese reagiert die Region Hannover: Man habe jetzt mit dem Eigentümer der Fläche auf der Ostseite eine Vereinbarung geschlossen, wonach Park&Ride-Kunden ihre Fahrzeuge dort abstellen dürfen, berichtet Sprecher Klaus Abelmann. Auf der Fläche neben dem Solarpark sei Platz für bis zu zwölf PKW, die Benutzung ist kostenlos. Um die Unterhaltung kümmert sich die Stadt Neustadt.

Auch für Radfahrende will die Region bald etwas tun: In einigen Monaten sollen die Vorderradklemmen der überdachten Abstellanlage von modernen Anlehnbügeln ersetzt werden. „Erstmal ist es gut, wenn das jetzt geregelt wird“, sagt Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker. Allerdings hätten frühere Pläne auch eine deutliche Vergrößerung der Fahrradabstellanlage ausgewiesen. „Und die ist definitiv notwendig“, sagt Schlicker. Sie will das Thema in Kürze erneut mit dem Ortsrat besprechen.

Anzeige

Allzu groß ist das Getümmel auf den Parkflächen am Bahnhof in der Corona-Krise nicht. Die Eilveser wünschen sich eine Lösung auch für die Zeit danach. Quelle: Kathrin Götze

Von Kathrin Götze