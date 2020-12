Neustadt-Otternhagen

Eigentlich wollte Barbara Teubner nur einen Mitschnitt der „Sesamstraße“ für ihre Kinder aufnehmen. Aber der Videorekorder zeichnete ungewollt zusätzlich eine TV-Dokumentation über Ikonenmalerei auf. Die dreifache Mutter und Drogistin sah ihn und war begeistert. Diese Kunst wollte sie unbedingt erlernen. Das war vor gut 30 Jahren. Es folgten intensive Jahre der Ausbildung und Studien bei Ikonenmeistern aus dem In- und Ausland. Heute gehört Teubner zu den bekanntesten Ikonenmalerinnen in Deutschland und ist die einzige Ikonenrestauratorin im Land, wie ihr ihre Auftraggeber versichern. Und die sind zahlreich.

Erst die Weihe macht die Ikone

In Neustadt-Otternhagen ist die Künstlerin zu Hause. Dort hat sie auch ihr Atelier. Umgeben von ausdrucksstarken und in Gold gefassten Ikonen arbeitet sie konzentriert an ihrem Maltisch. Griffbereit und in spezieller Ordnung warten Holzrohlinge, Gläser mit kostbaren Pigmentfarben, Blattgold, Eiemulsion, verschiedenste Pinseln, die Lupe, ein Zirkel und das Wasserglas auf ihren Einsatz. Leise Klänge orthodoxer Liturgien unterstützen Teubner in ihrer Arbeit. Rund 1000 Ikonen hat sie so in den Jahren erschaffen, erklärt sie. „Und alle nach den authentischen, traditionell vorgegebenem Farbkanon und Typus der drei orthodoxen Kirchen in der Welt.“ Aber erst die Weihe durch einen Priester mache die Bilder zu einer Ikone.

„Ich habe wohl etwas Talent geerbt“: Barbara Teubner in ihrem Atelier in Otternhagen. Quelle: Winfried Gburek

Museum musste sie aufgeben

Von ihrem Vater, einem Maler und Bildhauer in Hannover, habe „ich wohl etwas Talent geerbt“, sagt sie bescheiden. Ihr Ikonen-Museum im Neustädter Storchenhaus musste sie leider aufgeben, bedauert sie. Die finanziellen und körperlicher Belastungen wurden zu groß. Einen zweiten kreativen und inspirierenden Ort des Schaffens hat sie seit zwei Jahren im Glockenpalast in Gifhorn. Dort werden in einer Dauerausstellung 200 Ikonen von ihr gezeigt. Sowohl in Neustadt als auch in Gifhorn bietet sie Workshops für Interessierte an. „Die Workshops machen mir viel Freude. Denn durch sie kann ich das Handwerk auch weitergeben.“

Derzeit restauriert sie eine besonders große und kostbare Ikone des elften Jahrhunderts aus Ägypten, mit insgesamt 80 Einzelikonen. Derartige große und kostbare Aufträge beeindrucken sie, lösten Respekt davor aus, aber würden sie nicht einschüchtern, versichert sie. „Wenn es sein muss, dann rücke ich auch bis zur letzten der zwölf Farbschichten einer Ikone vor, um ihren ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.“ Oft arbeite sie sechs Stunden in einem durch, bevor sie sich eine Pause gönne. Acht Wochen werde sie wohl hierfür benötigen. Die meisten Aufträge erhält sie von Hotels, Adligen und Kirchengemeinden.

In Workshops gibt Künstlerin Barbara Teubner die Technik der Ikonenmalerei gern an Interessierte. Quelle: Winfried Gburek

Übertritt zum orthodoxen Glauben

„Die Ikonenmalerei ist mein Leben geworden“, sagt die heute 73-Jährige und strahlt vor Freude. Und diese Kunst ausüben zu dürfen und zu können, das ist etwas Besonderes, hebt sie flüsternd hervor: „Es ist schließlich eine Kunst, die ursprünglich nur frommen Männern und Mönchen vorbehalten war. Und was ich male, das glaube und vertrete ich auch.“ Teubner stammt aus einem katholischen Elternhaus, lebt in einer evangelischen Familie und ist durch ihre Kunst zum orthodoxen Glauben übergetreten.

Barbara Teubner bietet gerne Nachtführungen in ihren Ausstellungen an, um Kindern die Schönheit der Ikonen näherzubringen. Quelle: Winfried Gburek

Durch 30 Ikonenausstellungen im Lauf der Jahre – unter anderem in Neustadt, Bremen, Hamburg, Melle, Bingen und München – sowie die Mitwirkung an ikonografischen Wandmalereien in Kirchen und Klöstern wurde Teubner als Ikonenmalerin immer populärer. Ihre Werke werden von Dauer sein und die Betrachter über viele Jahre begeistern. Niemand aber wird erfahren, dass Teubner die Schöpferin der Ikonen ist. Und das soll auch so sein: „Keine Ikone wird vom Künstler oder der Künstlerin signiert. Der Ikonenmaler tritt in Demut hinter seinem Werk zurück.“

Kontakt zur Künstlerin und Anmeldungen zu Workshops: Barbara Teubner, Telefon (0172) 4925855.

Von Winfried Gburek