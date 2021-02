Neustadt

Gute Nachrichten für Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs in Neustadt: Für die Grunderneuerung von acht Haltestellen in Dinstorf, Neustadt und Scharnhorst soll die Stadt Geld aus einem Förderprogramm des Landes bekommen. Die Quote liegt bei 75 Prozent, etwa 380 000 Euro fließen dann in die Stadtkasse, um an den entsprechenden Stellen investiert zu werden, heißt es.

Land investiert mehr als 150 Millionen Euro

„Ich freue mich, dass Neustadt als Vorhabenträger profitieren kann“, sagt die Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus (SPD). Das Geld kommt aus einem landesweiten Förderprogramm für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es umfasst Infrastrukturmaßnahmen wie den Um- und Ausbau sowie die Grunderneuerung von Bushaltestellen. Das Gesamtvolumen beträgt 157 Millionen Euro, die an insgesamt 324 Projekte verteilt werden. Ziel ist es, den ÖPNV in Niedersachsen zu verbessern.

Von Mirko Bartels