In Hannover sind sie bei Demonstrationen ein gewohnter Anblick. Überall dort, wo gegen rechte Tendenzen öffentlich protestiert wird, positionieren sich auch Omas gegen Rechts. Doch nicht nur Frauen aus Hannover sind dabei, auch aus den Städten und Dörfern rundum fühlen sich diese Omas zugehörig. Wie Heide, die in Neustadt lebt.

„Das hielt ich für wichtig“, sagt Heide, die ihren Nachnamen für sich behält. Sie ging zum ersten öffentlichen Treffen, zu dem eine neu gegründete Gruppe Ende 2018 nach Hannover eingeladen hatte: Omas gegen Rechts. Das erinnerte sie an das, wofür sie bereits in Studentenzeiten auf die Straße gegangen war. Damals, am Studienort, war sie näher dran am Geschehen. Allein schon räumlich. Und ohnehin von Kindesbeinen an politisch interessiert. „Am Abendbrottisch hat mein Vater immer mit uns über Politik geredet“, erzählt die Neustädterin. Völlig klar, dass sie das fortführte, Mitglied in der SPD wurde.

Heide sieht sich den Zeitungsartikel über das erste Treffen der hannoverschen Oma-Gruppe an, zu dem auch sie neugierig gegangen ist. Quelle: Beate Ney-Janßen

Als Junglehrerin und erst kurze Zeit in Neustadt angekommen hat sie sogar einmal für den Rat der Stadt kandidiert. „Ich war die erste Frau, die sich um einen Sitz beworben hat“, berichtet sie mit ein wenig Stolz. Obwohl kaum jemand in der Stadt sie bis dahin kannte, habe sie doch viele Stimmen bekommen. Vermutlich von Frauen, die endlich von einer Frau vertreten werden wollten, meint Heide. Zum Sitz im Rat reichte es aber nicht. Und dann kamen auch schon ihre beiden Kinder. Arbeit, Familie, ein Sohn Autist – so blieb nicht viel Raum, sich zu engagieren.

Im Ruhestand hat sie Zeit für die Omas gegen Rechts

Aber dann kam der Ruhestand und kurz darauf hörte sie von den Omas gegen Rechts. Zu einer Demonstration gegen Pegida ist sie bereits nach Hannover gefahren. Und sammelte ganz neue Demo-Erfahrungen. Wie den Anblick des „armseligen Häufchens auf dem Pegida-Wagen“, den sie aus der Oma-Gruppe heraus beobachtete. Die Atmosphäre dort sei ihr sofort vertraut gewesen, sagt sie. Mit dem selbstverständlichen Du untereinander und dem gemeinsamen Ziel, dem „Häufchen“ ihre Stimmen entgegenzusetzen.

Ansonsten verfolgt Heide die Aktivitäten der Omas gegen Rechts mehr aus der Ferne. So einfach ist es eben doch nicht, aus Neustadt relativ spontan zu einer Demo zu kommen, wenn man öffentliche Verkehrsmittel bevorzugt.

Wer sind die Omas gegen Rechts? Die Initiative „Omas gegen Rechts“ versteht sich als zivilgesellschaftliche überparteiliche Protestbewegung. Ihre Anfänge liegen in Österreich. Die evangelische Pastorin Monika Salzer hat die Omas gegen Rechts im Jahr 2016 in Wien ins Leben gerufen. Seitdem ist die Bewegung nicht nur in Österreich gewachsen, sondern hat auch in Deutschland viele Anhänger. Seit November 2018 gibt es die hannoversche Gruppe. In erster Linie engagieren sich ältere Frauen, um ihren Protest laut und deutlich zum Ausdruck zu bringen und sich in den politischen Diskurs einzumischen. Sie wollen eine gemeinsame starke Stimme für die Zukunft ihrer Kinder und Enkel sein, um sich nicht eines Tages fragen lassen zu müssen: „Warum habt ihr nichts getan?“ Omas gegen Rechts sind gegen vieles: Gegen faschistische Tendenzen und Fremdenfeindlichkeit, gegen Ausgrenzungen Behinderter, alter Menschen und Ausländer, gegen Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Sozialabbau. Auf Facebook können Interessierte sich um Aufnahme in die Gruppe Omas gegen Rechts Hannover bewerben.

Die Landfrauen unter den Omas vernetzen

Genau dieser Punkt ist auch dem Organisationsteam der Omas schon häufiger vorgetragen worden. Oma Jutta aus Barsinghausen will dagegen etwas tun und ein Treffen der Landfrauen unter den Omas organisieren. Von den rund 230 Frauen im Verteiler lebten viele auf dem Land. Sie mehr einzubeziehen, mehr zu vernetzen, ist ihr Ziel. In Barsinghausen lädt sie die Omas aus dem Ort schon mal direkt ein, mit ihr gemeinsam zum Demonstrieren zu fahren. Solche Vernetzungen möchte sie auch für andere Kommunen anregen und hören, was sich speziell die Landfrauen unter den Omas wünschen.

Heide aus Neustadt kommt das zupass. Sie würde gern Mitstreiterinnen aus ihrem Umfeld kennenlernen. Um mit ihnen gemeinsam zu demonstrieren und auch, um ihrem Kopf etwas zu tun zu geben. „Ich will doch keine tüdelige Oma sein, die sich nur mit Apfelkuchen und Geranien auseinandersetzt“, sagt sie. Stattdessen will sie lieber eintreten für ihre Überzeugungen und den „Schreiköppen“ mit ihren rechten Parolen etwas entgegensetzen. Oder, wie Jutta es formuliert: „Wir sind ein Stachel für die Rechten. Die finden uns ätzend. Und das finden wir gut.“ Gelegenheiten, dieses deutlich zu machen, gibt es viele.

Nächste Aktion: „Seebrücke Hannover “ unterstützen

Die nächste Aktion, an der sie sich beteiligen wollen, startet am Freitag, 31. Juli, 16.15 Uhr, an Hannovers Opernplatz. Fridays for Future haben zur Fahrrad-Demo für eine sozial- und klimagerechte Verkehrswende eingeladen. Und die Omas sind dabei.

