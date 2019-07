Neustadt

Trainieren mit Profis: Sonntagnachmittag versammelten sich Kinder und Jugendliche auf dem Basketballfeld am City Beach, um mit Berufsspielern der TSV Neustadt temps shooters zu trainieren. Betreut wurden die Teilnehmer von den erfahrenen Basketballern Dyon Doekhi aus Rotterdam und dem neuen Flügelspieler Jahlin Smith aus South Carolina, der in der höchsten College-Liga der USA, der National Collegiate Athletic Association 1 (NCAA1), für Savannah State gespielt hat. „Ich bin erst am Dienstag in Neustadt angekommen. Hier gefällt es mir richtig gut", sagte der 22-Jährige Jahlin erfreut über seinen ersten öffentlichen Auftritt in Neustadt. „Wir möchten bei dieser Aktion den Mitspielern Spaß vermitteln und natürlich einige Tricks zeigen", ergänzte Dyon (32), der bereits seit zweieinhalb Jahren in Neustadt lebt. Ob Kinder, Jugendliche, Väter oder Mitarbeiter der Strandbar – die Hitze schien den Spielern nichts auszumachen. Sie übten unermüdlich ihre Wurfgenauigkeit, Konzentration und auch Nervenstärke.

Neue Berufsspieler bei den TSV Neustadt temps Shooters

Eine kurze Unterbrechung gab es nur für ein Erfrischungsgetränk, dann ging es direkt wieder auf das Spielfeld. „Ich habe meinen Sport gefunden. Im Augenblick ist beim Verein Trainingspause, und wenn es so ein Angebot wie heute gibt, dann bin ich natürlich dabei", sagt Elias (10), der bereits in der U12 und U14 spielt, begeistert von dem Sondertraining. Auch Milan (6) und Ivan (9) sind vom Basketballspielen schon infiziert. „Das macht total viel Spaß", sind sich die Brüder einig.

Shootera Fans können sich schon jetzt auf das Vorbereitungsturnier am Sonntag, 1. September, freuen. Bei dem Shooters Cup werden auch die Teams der ersten Regionalliga aus Bramsche, Jena und Vechta dabei sein. Außerdem wird DJ Mase für die Zuschauer Beats auflegen. Das erste Halbfinale beginnt um 11 Uhr, das zweite Halbfinale startet um 13.15 Uhr. Der Dreier-Contest beginnt gegen 15.20 Uhr, das Spiel um Platz drei folgt um 16 Uhr, und der Anpfiff für das Finale ist für 18.15 Uhr geplant. Die Tageskarte kostet 10 Euro. Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt. Alle Zuschauer, die eine Tageskarte erstanden haben, kommen damit eine Woche beim Testspiel gegen die Aschersleben Tigers später kostenlos in die Halle.

Von Carola Faber