Basse

Keller und Dachböden in Basse könnten in den nächsten Tagen leerer als üblich sein, denn das Basser Dorfkomitee organisiert dieser Tage den zweiten Garagen- und Dorfflohmarkt im Ort.

Start für den Stöberspaß am Straßenrand soll Sonntag, 30. Juni, 10 Uhr sein – mit einer Andacht im Gemeindehaus. Bis 16 Uhr präsentieren die Verkäufer ihre Fundsachen vor der Haustür, in der Garage im Garten und den privaten Höfen. Insgesamt 120 Verkaufsstellen soll es geben an denen Trödel, Raritäten, Kuriositäten, Spielzeug, Antikes, Büchern und vieles mehr angeboten werden.

Zweiter Basser Flohmarkt

Zur besseren Orientierung gibt es Lagepläne für die „ Basser Trödelmeile“ an allen Verkaufsplätzen, die zusätzlich mit bunten Luftballons gekennzeichnet werden.

Für die Versorgung der Besucher setzt das Dorfkomitee auf Bewährtes: Verschiedene Basser Vereine sorgen für Essen und Trinken und richten auch eine Kaffeetafel her. Die Besucher sind eingeladen, am Sonntag, 30. Juni, von 10 bis 16 Uhr, durch das ganze Dorf zu bummeln, an den Verkaufsstellen zu stöbern und zu feilschen. Weitere Informationen gibt es online auf www.basse-neustadt-rbge.de.

Von Mirko Bartels