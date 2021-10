Basse

Gabi und Friedrich Mauthe präsentieren in der Fotoausstellung „Das Bauerndorf Basse in alten Zeiten – Bilder und Karten“ unveröffentlichte Szenen aus dem Dorfleben. Interessierte können die Schau im Gemeindehaus Basse am Sonnabend, 23. Oktober, von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 24. Oktober, von 12 bis 16 Uhr besuchen. „Die Ausstellung ist sozusagen eine Erweiterung der vorherigen“, sagt Friedrich Mauthe. 2019 hatten die Amateur-Historiker das Ergebnis ihrer damals rund einjährigen Forschungsarbeit dem Publikum vorgestellt. Die besondere Dokumentation der Dorfgeschichte hatte das Ehepaar in Kooperation mit dem Dorfkomitee erstellt. Ein entsprechendes Buch mit dem Titel „Hof- und Hausstellen in Basse vor 1940 und ihre Inhaber“ haben die beiden ebenfalls produziert.

Blick in die Wirtschaft

Seit der der ersten Ausstellung vor zwei Jahren hat sich die Sammlung stetig erweitert: Rund 1200 Bilder umfasst sie dieser Tage. Eine Auswahl von etwa 100 Bildern soll es am Wochenende zu sehen geben. Bei der aktuellen Erweiterung geht der Blick zusätzlich ein wenig über die Dorfgrenze hinaus in die Nachbarschaft: Ein Teil der Bilder zeigt Szenen aus dem kleinen Ort Scharnhorst. Speziell Motive aus der Gastwirtschaft wird es zu sehen geben. „Da haben wir einiges Material bekommen“, sagt Mauthe. Wie ab 1950 gefeiert wurde, lässt sich darauf gut nachvollziehen, sagt er. Auch der Brautmode zwischen 1900 und 1970 habe man sich gewidmet. Zusätzlich erweitert ein Plakat zum Thema „Aktivitäten im 2. Weltkrieg“ das Portfolio.

Die Fotoausstellung „Das Bauerndorf Basse in alten Zeiten – Bilder und Karten“ ist am Sonnabend, 23. Oktober, von 15 bis 18 Uhr und Sonntag, 24. Oktober, von 12 bis 16 Uhr im Gemeindehaus Basse, Kirchstraße 10, zu sehen. Für den Besuch gilt der aktuelle Stand der 3-G-Corona-Regeln. Am Gemeindehaus soll es eine Eingangskontrolle geben. Besucher müssen entsprechende Dokumente vorweisen. In den Ausstellungsräumen einschließlich Kaffee- und Kuchenbereich gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei.

Von Mirko Bartels