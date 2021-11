Neustadt

Eine ganze reihe Bastelaktionen bietet die Stadtjugendpflege Kindern und Teenagern in der Vorweihnachtszeit. Die Angebote finden vom 19. November bis zum 17. Dezember immer freitags von 15 bis 17 Uhr im Jugendhaus am Großen Weg statt. Am 19. November werden dort winterliche Windlichter gebastelt. Am 26. November entstehen knusprige Hexenhäuschen aus Butterkeksen und bunter Dekoration.

Naschwerk gibt es auch am 3. Dezember, wenn der Backofen angeheizt wird, um Plätzchen zu backen. Holzarbeiten hat das Team der Jugendpflege am 10. Dezember im Angebot. Engel, Wichtel, Tannenbäume und Co. dürfen die jungen Teilnehmer dann aussägen. Das letzte Weihnachtsangebot in der Reihe ist für Freitag, 17. Dezember, geplant und richtet sich an alle, die last Minute noch ein Geschenk benötigen. Sie können zwischen Bienenwachskerzen, Schmuck und Tischsets wählen. Alles handgemacht.

Je Angebot müssen 5 Euro gezahlt werden. Anmeldungen nimmt die Stadtjugendpflege telefonisch unter (05032) 84516 oder per E-Mail an jugendpflege@neustadt-a-rbge.de an. Weitere Informationen gibt es auf www.jugendpflege-neustadt.de.

