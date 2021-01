Neustadt

Der Trampelpfad zwischen der Westseite des Neustädter Bahnhofs und dem Mies-van-der-Rohe-Weg wird ab dem 25. Januar zu einem Radweg ausgebaut. Bis Freitag, 29. Januar, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Pendler müssen zwischenzeitlich einen Umweg einplanen.

Konkret umfassen die Bauarbeiten einen gepflasterten Radweg sowie die jeweiligen Übergänge an beiden Seiten. Am Mies-van-der-Rohe-Weg sind das Markierungen und Poller, um den Weg von geparkten Autos frei zu halten. Zur vereinfachten Überquerung der Straße An der Eisenbahn ändern die Verkehrsplaner dort zusätzlich die Vorfahrtsregelung: Autofahrer müssen den Fahrradfahrern künftig Vorfahrt gewähren. Dazu werden eine Fahrbahnverengung und entsprechende Schilder installiert. „So müssen Autofahrer ihre Geschwindigkeit anpassen und die Sichtverhältnisse sind besser“, erklärt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. In der Goethestraße stehe bereits eine ähnliche Querungshilfe.

Anzeige

Ausbau kostet etwa 45.000 Euro

Die Baumaßnahme ist ein Resultat der Workshops für ein fahrradfreundlicheres Verkehrskonzept, an denen sich die Bürger im vergangenen Jahr beteiligen konnten. Der Ausbau war ein von besonders vielen Teilnehmern geäußerter Wunsch. Er kostet die Stadt etwa 45.000 Euro. Während der Bauarbeiten müssen Pendler mit Einschränkungen rechnen. Die großen Parkareale können sie nur über die Answalder Straße und die Danziger Straße erreichen.

Von Alexander Plöger