Laderholz

Levi ist von oben bis unten mit Sand bestäubt. „Heute waren wir bei den Hühnern“, sagt der Vierjährige, als ihn Vater Holger Lindwedel am Kita-Tor in Empfang nimmt. „Wir haben Eier eingesammelt und dann haben wir die gekocht.“ Obwohl Levi gekochte Eier sonst gar nicht so mag, habe er eins probiert. „Das war dann doch interessant, weil die Kinder sie selbst eingesammelt haben“, sagt Hanna Dangers, Leiterin der neuen Bauernhof-Kita Laderholz. „Ist doch gut, dass er es nochmal probiert hat“, sagt sie.

Die Kinder führen auf eigenen Wunsch eine Eiersuchliste. Quelle: Kathrin Götze

Täglich die vier Orpington-Hühner und den Hahn zu füttern und im Gehege nach frisch gelegten Eiern zu suchen, gehört zum Tagesablauf der Kinder. Und auch bei der Fütterung der acht Limousin-Fleischrinder sind sie regelmäßig dabei. Ein Kind fragte besorgt, was die Tiere denn am Wochenende fressen, wenn die jungen Tierpfleger mal nicht da sind.

Notbetreuung nur in kleiner Gruppe

Der Start verläuft deutlich ruhiger, als es das Projekt verdient. Mit nur sieben Kindern in der Eingewöhnungsphase hat die Bauernhof-Kita Laderholz Anfang Januar den Betrieb aufgenommen. Weil seit der zweiten Woche in den Kitas Notbetrieb verordnet ist, sind es bisher auch nicht mehr geworden. Eigentlich können Leiterin Dangers und ihr Team 20 Kinder in den altersgemischten Gruppen unterbringen. Und sie wollten mit Nachbarn und anderen Interessierten die Eröffnung feiern.

Die Kinder verbringen viel Zeit im Freien – auch das gehört zum Konzept. Quelle: privat

Das müssen sie später nachholen. Derweil genießen sie die Ruhe und die Freude der Kinder an ihrem neuen Umfeld. Das Konzept, dass die Kinder im Umgang mit den Tieren lernen, Regeln einzuhalten und Grenzen zu akzeptieren, gehe voll auf, schildert Dangers erfreut. „Im Stall darf zum Beispiel nicht gerannt werden, weil die Rinder sich sonst erschrecken. Alle halten sich perfekt daran.“ Im Gegenzug werden die Kinder in der Einrichtung ernst genommen, dürfen auch bei der Planung mitwirken. „Wir werden im Frühjahr ein Hochbeet für Gemüse einrichten, und wir fragen die Kinder, was wir dort anbauen sollen.“ Das selbst gezogene Gemüse kommt dann natürlich zum Mittag auf den Tisch.

Holger Lindwedel holt seinen Sohn Levi von der Bauernhof-Kita Laderholz ab. Chefin Hanna Dangers und Hofhündin Lotta schauen ihnen nach. Quelle: Kathrin Götze

Kindergarten auch für die Tiere

Nicht alle Kinder haben den Bezug zur Landwirtschaft von zu Hause mitbekommen. Im Gegensatz zu Levi, dessen Vater Holger Lindwedel auf dem Biohof in Dinstorf Ferkel produziert. „Hier kriegt er dann auch mal Rinder zu sehen“, sagt der Vater mit einem Lächeln. Der Hof Dangers, zu dem die Bauernhof-Kita gehört, hat sich auf die Aufzucht von Jungtieren spezialisiert. Neben den Fleischrindern gehören auch 120 Holstein-Frisians dazu, die einmal Milch geben werden. „Vor dem ersten Kalb gehen sie aber wieder weg“, sagt Hanna Dangers, „das ist hier also auch ein bisschen wie ein Kindergarten für die Tiere.“

Das Team der Bauernhof-Kita ist komplett. Quelle: privat

Team und Kinder sind also glücklich, auch von den Eltern kommt positives Feedback, wie die Leiterin berichtet. Kummer machen ihr nun nur die Familien, die noch auf den Betreuungsstart warten müssen. „Für sie ist es eine schwierige Situation, das tut uns hier sehr leid.“

Von Kathrin Götze