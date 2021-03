Neustadt

Über den Winter hat Dorothee Zimmermann mit dem Marktwagen der Bäckerei Bundschuh die Stellung gehalten. Ab 2. März ist nun wieder regelmäßig dienstags von 11 bis 17 Uhr Bauernmarkt an der Marktstraße. Es können noch Anbieter mit Waren dazukommen, die in der Region erzeugt werden. Ansprechpartner für den Dienstagsmarkt ist der Stadtmarketingverein. Interessierte, die sich mit einem Stand beteiligen möchten, können sich unter Telefon (0 50 32) 9 11 81 71 oder per E-Mail an stadtmarketing-neustadt@htp-tel.de melden.

Von Kathrin Götze