Mardorf

Hier eine Kirsche, dort ein Löffelchen Honig zum Probieren, und der frisch gemahlene Kaffee duftet sogar durch die Maske. Der Mardorfer Bauernmarkt wird seinem Namen gerecht: Auf dem Land produziert, auf dem Markt verkauft. Nach einem Jahr Corona-Pause können sich Gäste nun wieder darauf verlassen, dass mittwochs von 9 bis 13 Uhr Stände aufgebaut sind.

Ein stetiger Nieselregen geht am frühen Morgen auf Mardorf Aloys-Bunge-Platz nieder. „Nicht so gut fürs Geschäft“, sagt Christian Lippl. Trotzdem steht er unter einem Pavillon mit hausgemachtem Kuchen aus seinem noch jungen Café Schatzkiste. Besucher würden schon noch kommen, meint er. Beim ersten Markt der Saison am vorhergehenden Mittwoch sei es ziemlich gut gelaufen.

Kaffeewagen aus der Corona-Not heraus geboren

Ein Kaffee unter Kollegen: Stephanie Koboldt reicht den Becher an Christian Lippl auf Mardorfs Bauernmarkt. Quelle: Beate Ney-Janßen

Für Lippl ist der Markt eine gute Gelegenheit, den Bekanntheitsgrad seines neu eröffneten Cafes zu steigern. Stephanie Koboldts Marktbesuche dagegen sind eher aus der Not heraus geboren. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie sich einen Lebenstraum erfüllt: Sie hat einen Bauernhof in Winzlar umgebaut und darin ein Café mit Rösterei eröffnet. Mit Beginn der Pandemie sanken die Einkünfte. Seitdem fährt Koboldt auf Märkte, um den Selbstgerösteten zu verkaufen. Zuerst mit einem Pavillon, nun mit eigenem Anhänger. „Dann kann ich auch Coffee to go anbieten“, sagt sie und drückt ihrem Standnachbarn Lippl einen Becher in die Hand.

Jürgen Hochegger zählt auf dem Bauernmarkt zu den alten Hasen. In seinem Heimatort Helstorf hält er sich 22 Bienenvölker. Rund 700 Kilogramm Honig pro Jahr kann er allein nicht verzehren. Also verkauft er auf Neustadts Wochenmarkt und gern auch in Mardorf. „Ein Hobby“, sagt er. Monetär nicht lohnend. Aber es mache doch Spaß, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und gerade Kindern von der Imkerei zu erzählen.

dFlitzen, um Erd- und Himbeeren vor dem Regen zu schützen

Nina Bergmann, Mitarbeiterin der Steinhuder Meer Tourismus freut sich, dass trotz kurzer Vorbereitung so viele Aussteller gekommen sind. Bekannte Gesichter wie das von Hochegger. Und solche, die noch bekannt werden wollen, wie die von Lippl und Koboldt. „Das ist doch, was den Bauernmarkt auszeichnet. Immer mal wieder etwas Neues, aber auch vieles, das von dem Markt einfach nicht wegzudenken ist“, sagt sie.

Von Beate Ney-Janßen