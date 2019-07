Mardorf

Zum Bauernmarkt öffnen auch am Mittwoch, 24. Juli, die Stände auf dem Aloys-Bunge-Platz in Mardorf von 9 bis 13 Uhr. Als Sonderaktion bietet das Restaurant Alte Schule dort von 9 bis 11 Uhr ein spezielles Marktfrühstück an. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagssnacks. Einen Aktionsstand öffnet auch der Dino-Park Münchehagen – dort dürfen sich die jüngsten Marktbesucher auf eine Überraschung freuen, heißt es.

Im Juli und August öffnet der Markt jeden Mittwoch von 9 bis 13 Uhr, dort gibt es regionale und selbst hergestellte Lebensmittel, außerdem allerlei Schönes und Nützliches drum herum.

Von Kathrin Götze