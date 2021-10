Mandelsloh

Viele Bauwillige, die seit Jahren auf verkaufsbereite Grundstücke in Mandelsloh warten, haben sich inzwischen für einen anderen Standort für das Eigenheim entschieden. Zu lange ziehen sich die politischen und bürokratischen Vorbereitungen bereits hin. Nun zerstört eine neue Hiobsbotschaft auch die Hoffnungen derjenigen, die aktuell auf eine schnelle Entwicklung des 50 Grundstücke umfassenden Baugebiets Steinhagen warten.

Zusammenhang mit Windkraft-Ausbau

Im Frühjahr hatte die Stadtverwaltung in Neustadt bei der Region Hannover eine Änderung des sogenannten Regionalen Raumordnungprogramms (RROP) beantragt. Dieses Verfahren war nötig geworden, weil sich das Baugebiet formell auf Amedorfer Boden befindet. Aufgrund bestehender Regeln der Region zur Dorfentwicklung, wäre ein so großes Baugebiet hier nur nach vorheriger Änderung des RROP möglich. Nun hat die Region Hannover eben jenem Vorhaben allerdings eine Absage erteilt.

Die Begründung ist kompliziert und hat Gründe, die weit über Mandelsloh hinausreichen. Kurz gesagt geht es dabei um eine Neufestlegung des übergeordneten Landesraumordnungsprogramms. Dort werden derzeit unter anderem neue Flächen für mehr künftige Windenergie-Standorte geregelt – niedersachsenweit. Solange dieses Programm nicht fertig ist, voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023, will die Region das eigene RROP aus rechtlichen Gründen nicht anfassen. „Die Region sieht es daher als sinnvoll an, die beantragte Neufestlegung zur Siedlungsentwicklung in Mandelsloh/Amedorf im Rahmen der Neuaufstellung des RROP zu bearbeiten“, kommentiert Regionssprecher Klaus Abelmann die Absage.

SPD hatte gewarnt

CDU und UWG im Ortsrat Mandelsloh sprachen sich für das Baugebiet Steinhagen aus. Die SPD bevorzugt das Wiekfeld, hinter dem Combi-Markt. Quelle: Grafik: Amparo Llorens-Gracia

„Wir haben es ja gesagt, die ganze Zeit“, ist die nicht ausgesprochene, aber wohl einhellig gedachte, Reaktion der SPD-Fraktion auf das vorläufige Aus für den ohnehin umstrittenen Standort. Tatsächlich sollten die Skeptiker des Baugebiets Steinhagen mit ihren Befürchtungen Recht behalten. Bereits bei den Abstimmungen in Ortsrat und Rat hatten die Sozialdemokraten vor genau diesen Verzögerungen gewarnt. „Bei der Abstimmung habe ich klargestellt, dass die Änderung des RROP eine Sackgasse ist“, reagiert die SPD-Regionsabgeordnete Christina Schlicker auf die jüngste Entwicklung. Der Rat hatte damals eine Grundsatzentscheidung darüber getroffen, ob das Baugebiet Steinhagen oder Wiekfeld in Mandelsloh zuerst entwickelt werden soll. UWG und CDU hatten sich für das Gebiet Steinhagen stark gemacht, mit Verweis auf die Lage nahe am Ortskern.

Die SPD will nun beantragen, schleunigst das alternativ zur Diskussion stehende Baugebiet Wiekfeld (hinter dem Combi-Markt) vorzuziehen. „Hier kann kurzfristig ein Bebauungsplan aufgestellt werden, alle Voraussetzungen sind geschaffen“, so der Fraktionsvorsitzende Harald Baumann.

Gebaut wird unterdessen woanders

„Uns war es am Ende egal, ob Steinhagen oder Wiekfeld, aber wenn jetzt gar kein Bauland entsteht, muss man sich eben anderswo umgucken“. So wie Kristina Reichstein dürften wohl inzwischen einige Bauwillige denken, die auf den langen Wartelisten für die Mandelsloher Baugebiete stehen. Geboren im Ort sucht die heute in Scharrel lebende junge Frau spätestens seit der Geburt ihres Sohnes nach einem geeigneten Grundstück für das Eigenheim. „Es soll bald losgehen“, hatte es von Seiten der örtlichen Politik immer wieder geheißen, wenn sie und ihr Mann sich nach dem Stand erkundet haben. „Auf einmal hieß es dann, Steinhagen geht nicht“, erzählt Reichstein. Das Hin- und Her in der Standortfrage empfanden die potenziellen Bauherren als zermürbend. „Ich weiß nicht, was die da politisch miteinander haben. Immer diese Streiterei“, sagt sie. Inzwischen hat das Paar beschlossen, alternativ das Elternhaus umzubauen.

Eine Notlösung, die auch ein Familienvater aus Schwarmstedt (33) inzwischen angegangen ist. Die Geschichten ähneln sich. Auch er, der namentlich nicht genannt werden möchte, stammt aus Neustadts Norden, aus Niedernstöcken. „Wir wollten in Mandelsoh bauen, wegen der Schule, den guten Einkaufsmöglichkeiten und der Nähe zur Arbeit“, erzählt er. Noch bevor er von den möglichen Neubaugebieten hörte, bemühte er sich um eine Baulücke – vergeblich. „Ein Eigentümer wollte plötzlich doch nicht mehr verkaufen, ein anderer zu horrendem Preis“, erzählt er. Auf die Neubaugebiete wollte er nicht ewig warten – also baut auch er das alte Haus der Familie um.

Auch Gewerbetreibende warten

Die Zufahrt zum Baugebiet Wiekfeld soll zwischen Combi- und Getränkemarkt eingerichtet werden. (Archiv) Quelle: Kathrin Götze

Noch nicht ganz abgehakt hat Lars Bartling die Hoffnung, dass wenigstens das Wiekfeld zeitnah bebaut wird. Der Miteigentümer eines Sachverständigen- und Ingenieurbüros hatte ursprünglich vorgehabt, die eigenen Büros in das Neubaugebiet zu verlagern. Weil sich aber alles so lange hinzieht, passiert das jetzt ebenfalls am bestehenden Firmensitz. „Ich würde aber gerne investieren, wenn hier Gewerbeland ausgewiesen wird“, sagt Bartling. Die Pläne für das Gebiet Wiekfeld sehen auch einen Bereich für Gewerbe vor. Aus Bartlings Sicht ein wichtiger Baustein, nicht nur als Anlage für sein Geld. „Wenn wir nur reine Wohngebiete ohne Gewerbe schaffen, kreieren wir Trabantendörfer, in denen nichts los ist“, sagt er.

Von Mario Moers