Mandelsloh/Amedorf

Schlechte Nachrichten für Bauherren, die auf die Entwicklung des Neubaugebiets Am Steinhagen in Mandelsloh warten. Eigentlich sollten dort ab Mitte 2021 die ersten Bauverträge abgeschlossen werden. Nun verzögert sich die Entwicklung um mindestens ein Jahr. Während der im letzten Jahr hitzig geführten Debatte im Ortsrat, welches von zwei Baugebieten in Mandelsloh zuerst zum Zuge kommen soll, hatten die Advokaten der Steinhagen-Option ein entscheidendes Detail nicht ausreichend berücksichtigt.

Technisch betrachtet, gehört das Baugebiet Am Steinhagen nämlich gar nicht zu Mandelsloh – sondern zu Amedorf. Was gefühlt für die meisten Bewohner keinen Unterschied macht, ist rechtlich ein Problem und wirft erneut die Frage auf, ob nun doch das Baugebiet Wiekfeld vorgezogen wird. Dort könnten rund 40 Bauplätze entstehen.

Darum gibt es Probleme

In der Region Hannover regelt das Raumordnungsprogramm, in welchem Rahmen ein Ort neues Bauland ausweisen darf. Für das 300-Seelen-Dorf Amedorf wären das laut Ortsbürgermeister Günter Hahn maximal 7 Prozent der eigenen Größe. Auf Amedorf bezogen sind das circa 10.000 Quadratmeter. Die Krux: Das Neubaugebiet Am Steinhagen mit seinen geplant 50 Grundstücken, misst etwa 50.000 Quadratmeter. Läge es auf Mandelsloher Boden, wäre das kein Problem. Als sogenanntes Kleinzentrum gelten dort großzügigere Grenzen.

Die Region bleibt hart

In der jüngsten Ratssitzung hatte Bürgermeister Dominic Herbst angekündigt, mit Regionspräsident Hauke Jagau über eine passende Lösung für dieses Problem zu sprechen. Im Ortsrat Mandelsoh hatte SPD-Ratsfrau Annegret Messerschmidt bereits in der Vergangenheit auf das Problem aufmerksam gemacht. „Es gab die Erfahrung, welche Probleme früher die Ausweisung des Baugebiets Röpkens Feld bereitet hat, das auch in Amedorf lag“, sagt Messerschmidt.

Die SPD hatte selbst das Baugebiet Wiekfeld präferiert. Nach Einschätzung Messerschmidts hätten die UWG und CDU, Fürsprecher der Steinhagen-Lösung, das Problem ignoriert. „Auch auf Seiten der Stadt war man der Meinung: das wird schon irgendwie gehen“, sagt Messerschmidt. Noch am Montag kommentierte Ortsbürgermeister Günter Hahn den Fall mit einem Rest Hoffnung: „Es liegt jetzt an der Stadt. Wir müssen deutlich machen, dass Mandelsloh und Amedorf eine Einheit sind“, sagte er.

Müssen Mandelsloh und Amedorf erst fusionieren?

Doch das Bürgermeistergespräch mit der Region war offenbar erfolglos. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, besteht die Region darauf, die Regeln des Raumordnungsprogramms einzuhalten. „Wir müssten einen Antrag auf vorzeitige Änderung des Raumordnungsprogramms stellen“, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Mandelsloh und Amedorf müssten dazu zu einem Dorfverbund fusionieren, ähnlich wie das Mühlenfelder Land oder Mariensee-Bevensen. Ein großer bürokratischer und politischer Aufwand, dessen Abwicklung eben mindestens ein Jahr dauert – vorausgesetzt, dass er reibungslos verläuft.

15 Interessenten haben sich bereits beworben

Mit Bekanntwerden dieser Misere liegt das Neubaugebiet praktisch auf Eis. „Wenn die grundlegenden Rahmenbedingungen nicht klar sind, gehen wir damit nicht an den Markt“, sagt Michael Hutze, der das Projekt für die Volksbank Projektentwicklung betreut. Sie entwickelt das Gebiet gemeinsam mit der Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG). Besonders ärgerlich ist das für die 15 Interessenten, die sich bereits konkret um eines der rund 50 Bauplätze beworben haben.

„Es ist zwingend, jetzt umzuschalten und das Wiekfeld vorzuziehen“

Für Wiebke Osigus, Fraktionsvorsitzende der SPD im Ortsrat Mandelsoh ist klar, was nun passieren muss. „Es ist zwingend, jetzt umzuschalten und das Wiekfeld vorzuziehen“, sagt Osigus. Die Nachfrage nach Bauplätzen in Mandelsloh sei ungebremst hoch. Sie hofft, dass „im Interesse der Sache“ nun alle Parteien an einem Strang ziehen.

Sie demonstrieren im Dezember 2019 Einigkeit für das Baugebiet Wiekfeld: Bodo Messerschmidt, der Vorsitzende des Kirchenvorstands der evangelischen Gemeinde, Grundstückseigentümer Christoph Habermann und Sven Kannegießer, Geschäftsführer der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Neustadt (GEG). Quelle: Mario Moers

