Mardorf/Schneeren

Kaum geplant, schon vergeben: In Mardorf gehen die Vorbereitungen für das Neubaugebiet Am Schützenweg in die heiße Phase. Interessenten für die 16 Grundstücke gibt es so viele, dass die Plätze bereits vor dem Beginn der offiziellen Vermarktung vergeben sind. Das ist kein Wunder, handelt es sich dabei schließlich um die auf absehbare Zeit letzten verfügbaren Bauplätze im Ort. Auch das Baulückenkataster weist (Stand Januar) kein einziges verkaufsbereites Grundstück aus. Neues Bauland wird deshalb, so schätzt Ortsbürgermeister Hubert Paschke, frühestens in fünf Jahren entstehen.

Welche Fläche die Politik vor Ort dazu bereits ins Visier genommen hat, will Paschke allerdings noch nicht verraten. „Die Fraktionen im Ortsrat werden sich erst noch damit befassen, bevor es spruchreif ist“, sagt er. Über den Bebauungsplan Am Schützenweg entscheidet der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 15. April. Läuft alles glatt, rechnet Grundstückseigentümer Hartmut Niemeyer mit einem kurzfristigen Baubeginn innerhalb weniger Monate. Geplant ist ein Mix aus Einfamilien- und Doppelhäusern. Geförderter sozialer Wohnungsbau ist nicht geplant.

Voruntersuchung begonnen

Blick vom Golfplatz über den Schotterweg Mergelgrund auf das Neubaugebiet Am Schützenweg. Der Stall im Hintergrund wird nicht mehr genutzt. Eine Geruchsbelästigung ist also ausgeschlossen. Quelle: Mario Moers

Unterdessen haben die Arbeiten für das rund 1,4 Hektar große Baugebiet zwischen der Schotterstraße Mergelgrund und dem Schützenweg bereits begonnen. Die tiefen Furchen im Boden dienen der obligatorischen archäologischen Voruntersuchung. Im Vorfeld hatten Anlieger mehrere Einwände gegenüber dem geplanten Gebiet geäußert. Ihnen war vor allem wichtig, dass der Spielplatz Triftgärten erhalten bleibt. Das ist der Fall. Die Zufahrt zum Neubaugebiet, eine Verlängerung der kurzen Straße Triftgärten, wird um den Spielplatz herumgeführt. Der Schotterweg Mergelgrund, der sich zwischen dem angrenzenden Golfplatz und dem Baugebiet befindet, bleibt unangetastet. Er wird nicht ausgebaut, um in dem Bereich keine zusätzliche Verkehrsader zu schaffen.

Baugrund in Schneeren

Auf diesem Grundstück am westlichen Ende der Waldstraße in Schneeren sollen voraussichtlich vier Häuser gebaut werden. Quelle: Mario Moers

Ebenfalls am Donnerstag entscheidet der Rat über ein anderes Bauvorhaben in Schneeren. Dort könnten vier Doppelhäuser auf einer freien Fläche gegenüber des Friedhofs in der Waldstraße entstehen. Landwirt Sven Klingemann würde die Baulücke gerne zeitnah füllen. Über die konkrete Ausgestaltung der angedachten vier Bauplätze kann er allerdings zu diesem Zeitpunkt noch keine Auskunft geben. „Wir müssen die Fläche erst mal erschließen, wenn es gut läuft, könnte man im nächsten Jahr loslegen“, sagt er. Die Zufahrt soll über eine neue Zuwegung geschehen, die zwischen dem Hof am Ende der Waldstraße und der Fläche geschaffen würde.

Von Mario Moers