Vesbeck

Immer wieder fegten jüngst Stürme über das Neustädter Land hinweg. Böen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde zerrten an Ästen und warfen auch Bäume um. Dass dabei nur selten jemand zu Schaden kommt, liegt auch an den Baumpflegeprofis, die totes Holz gezielt aus Baumkronen schneiden, bevor rohe Naturgewalten das in ihrer robusten Art übernehmen.

Frank Lünsmann auf seiner Arbeitsbühne, die ihm Baumpflege in 30 Metern Höhe ermöglicht. Quelle: Patricia Chadde

Wenn Frank Lünsmann anrückt, will er das Risiko mindern. Der Mann ist Profi in Sachen Baumschnitt, hat sich umfassend qualifiziert und den Schriftzug „Sägemeister“ an seinem Transporter anbringen lassen. In seinem Fahrzeug führt er alles mit, was man für den Profibaumschnitt gebrauchen kann: Absperrbake, Warndreieck, aber vor allem Kettensägen unterschiedlicher Größe.

Arbeitsbühne reicht bis zu 29 Meter hoch

An der Anhängekupplung des Transporters hängt, zunächst noch ziemlich unscheinbar, das größte Arbeitsgerät: eine Hebebühne mit 70 PS-Motor. Der Hydraulikstempel kann die Arbeitsbühne auf 29 Meter Höhe ausfahren. Das Gerät wird vom Arbeitskorb aus gesteuert, sodass sich Höhe und Neigungswinkel auf die optimale Nähe zum Ast, der gesägt werden soll, abstimmen lassen.

Unter den Eichen heißt die kleine Straße, an der Lünsmann und Mitarbeiter Dennis Fiore an diesem Tag im Einsatz sind. Der Straßenname klingt nach stattlichen, alten Bäumen – und so ist es bis heute. Doch die alten Bäume werfen auch Holz ab, und nach trockenen Sommern wie den beiden zurückliegenden fällt noch ein bisschen mehr Totholz an als nach durchschnittlich regenreichen Jahreszeiten.

Sägemeister arbeitet nebenberuflich

Aus dem unscheinbaren Anhänger entwickelt sich nach einigen Handgriffen eine hydraulische Arbeitsbühne, die sich auf knapp 30 Meter ausfahren lässt. Quelle: Patricia Chadde

Der Sägemeister ist im Hauptberuf technischer Angestellter bei einem Triebwerksspezialisten. Nachdem er sich vor einigen Jahren einen Kachelofen zugelegt hatte, brauchte er auch Brennholz. Lünsmann machte einen Sägeschein, kaufte sich seine erste eigene Kettensäge und fand Gefallen an der Arbeit unter freiem Himmel beziehungsweise an hohen Bäumen. Auch bei anderen weckt der Einsatz Interesse: Die Pferde von der nahen Weide betrachten das Sägeteam genau, auch Spaziergänger fragen interessiert nach. Geduldig erklärt der 46-jährige Lünsmann dann über die geplanten Baumpflegearbeiten auf.

Blick aus der Vogelperspektive

Weil der Korb seiner Arbeitsbühne für 200 Kilogramm zugelassen ist, darf auch mal ein Beobachter mit Kamera zusteigen und den Wirkungsort aus der Vogelperspektive betrachten. In 23 Metern Höhe setzt Lünsmann die Einhandsäge an, lässt sie kurz aufheulen und schon rauscht ein Ast nach unten. Währenddessen achtet Dennis Fiore am Boden darauf, dass sich keine Lebewesen im Gefahrenbereich aufhalten.

Das Ergebnis beeindruckt: die Äste, die jetzt schon am Boden liegen, können nicht beim nächsten Sturm nicht mehr herabgeweht werden. Das mindert die Verletzungsgefahr für die Passanten auf der Straße An den Eichen. Quelle: Patricia Chadde

Nach 90 Minuten leuchtet eine rote Lampe am Arbeitskorb-Display auf. „Wir müssen runter“, erklärt Lünsmann die Bedeutung des Warnsignals. Auffrischender Wind bringe den Stempel zu sehr ins Schwanken. „Das ist ja auch ein ziemlich langer Hebel“, sagt der Sägemeister und legt den Abwärtsgang ein.

Von Patricia Chadde