Neustadt

Wer dieser Tage Neustadt von West nach Ost durchqueren möchte, braucht wieder viel Geduld. Kaum sind die Arbeiten an der Schlossbrücke beendet, staut sich der Verkehr erneut quer durch die Innenstadt. Grund ist diesmal eine Sperrung der Bundesstraße 6 Richtung Hannover. Dort lässt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr seit Dienstag Entwässerungsrinnen an der Fahrbahnoberfläche austauschen. Wegen der Reparaturarbeiten muss die B-6-Fahrbahn in Richtung Hannover zwischen Neustadt und Bordenau voraussichtlich für vier Wochen gesperrt bleiben, teilt der zuständige Geschäftsbereich Hannover mit.

Bauarbeiten dauern etwa vier Wochen

Gearbeitet wird kurz hinter der Abfahrt Kernstadt/ Otternhagen in Richtung Hannover, abgeleitet wird der Verkehr in Richtung auf die Landeshauptstadt über die Hannoversche Straße und die Mecklenhorster Straße erst Richtung Gewerbegebiet und anschließend über Im Sanders Hoope zur B-6-Abfahrt Bordenau.

Bereits kurz nachdem die Baustelle am Dienstagmorgen eingerichtet war, bildeten sich lange Autoschlangen. Mittags zog sich der Stau quer durch die Stadt bis zur Bahnhofskreuzung. „Das ist über den Tag so kein Dauerzustand“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. „Es gibt immer wieder Phasen, in denen die Belastung auf den Straßen geringer ausfällt – aber eben auch welche, in denen sie steigt.“ Er rät ortskundigen Fahrern, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. So könne das Gewerbegebiet Ost in dieser Zeit vermutlich besser über Poggenhagen/ Bordenau sowie Basse/Suttorf angefahren werden.

Im Reißverschlusssystem sollen die Fahrzeuge von der Hannoverschen Straße auf die Mecklenhorster Straße gelangen. Quelle: Mirko Bartels

Verkehrskoordinator appelliert an die Vernunft

Das betrifft viele Verkehrsteilnehmer: Rund 17.000 Fahrzeuge nutzen die Mecklenhorster Straße pro Tag in beide Richtungen. Nun kommen bis zu 12.000 Autos und Lkw hinzu – in eine Richtung. „Leider gibt es keine Alternative zu dieser Umleitung“, sagt Gleue. „Wir versuchen sonst immer, den Verkehr von der B6 auch dort zu belassen.“ Das sei diesmal jedoch nicht möglich gewesen. Die Reparaturen müssten unter Komplettsperrung durchgeführt werden, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten.

Munitionsverdachtspunkte im Baufeld verlangsamen die Abwicklung zusätzlich und sind Grund für die lange Sperrzeit. „An manchen Stellen kann nur mit Schaufel und Spaten gearbeitet werden“, sagt Gleue. Er appelliert an Rücksicht, Vernunft und Umsicht bei den Verkehrsteilnehmern. „Wir haben an der Einmündung Hannoversche Straße keine Ampelanlage aufgestellt und hoffen darauf, dass das Reißverschlussprinzip funktioniert“, sagt er.

Für die schwitzenden Autofahrer ist das ein schwacher Trost. Wer an der Einmündung der Hannoverschen Straße einen Blick in die Fahrzeuge riskiert, sieht nicht nur Kopfschütteln, sondern quasi auch manchen Fluch – zu hören ist wegen der geschlossenen Scheiben allerdings wenig.

Von Mirko Bartels