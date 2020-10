Neustadt

Eine Institution bleibt erhalten: Einmal mehr haben die Kooperationspartner den Vertrag über den Betrieb der Begegnungsstätte Silbernkamp verlängert. Damit bleibt der Treffpunkt für zahlreiche Gruppen und Gemeinschaftsprojekte in Betrieb, und die Beschäftigung für die beiden Koordinatorinnen Annette Holaschke und Janet Breier ist für weitere vier Jahre gesichert. Das haben Vertreter der beteiligten Institutionen am Montag mit Stempel und Unterschrift bekräftigt. Dazu gehören das Nicolaistift, in dessen Räumen der Treffpunkt untergebracht ist, die Stadt Neustadt, die Liebfrauengemeinde, der Kirchenkreis, die Diakonie, der Bauverein – und zahlreiche ehrenamtliche Kursleiter.

Gruppen treffen sich wieder – aber wie lange noch?

Nach dem Corona-Zwangsstopp im März sind über den Sommer etliche der ehrenamtlichen Angebote wieder angelaufen: Kunst- und Töpfergruppen treffen sich beispielsweise wieder regelmäßig, auch Selbsthilferunden kommen wieder zusammen – nach einem ausgefeilten und streng überwachten Hygienekonzept. Doch die Koordinatorinnen und Ehrenamtliche behalten auch die erhöhten Infektionszahlen und die jeweils neuen Vorschriften im Blick. „Die Fahrradwerkstatt zum Beispiel, die zwischenzeitlich wieder geöffnet hatte, legt jetzt coronabedingt eine Pause ein“, sagt Breier.

So sind die Gefühle derzeit gemischt, wie vielerorts. Gerade in der Schließzeit hätten viele Besucher gemerkt, wie wichtig der regelmäßige Kontakt in den Hobby- und Austauschgruppen ist, und die Wiedersehensfreude war zu Beginn groß. Doch Vorsicht ist geboten, viele Besucher gehören der älteren Generation oder der Risikogruppe an. Bewegungsangebote beispielsweise können in den begrenzten Räumen zurzeit nicht stattfinden, die Computerkurse für Senioren pausieren. Und auch die offenen Angebote, etwa für junge Eltern mit Kinderbetreuung, müssen derzeit ruhen.

Die Kooperationspartner besiegeln den neuen Vertrag (von links): Dominic Herbst, Janet Breier, Rolf Manske, Christoph Bruns, Jörg Engmann, Dagmar Brusermann, Michael Hagen, Monika Baroke, Annette Holaschke und Ekka Lühring. Quelle: Kathrin Götze

Begegnungsstätte besteht seit 15 Jahren

Fast genau 15 Jahre gibt es die Begegnungsstätte nun. Die Anwesenden würdigten die Einrichtung und diejenigen, die sie mit Leben füllen. Zum 1. Dezember 2005 öffnete der Treffpunkt, der ursprünglich vor allem für das Quartier gedacht war. Er sei das nachhaltigste Projekt eines Runden Tisches mit dem Titel „Menschenwürdig alt werden“, sagte Superintendent Michael Hagen. „Die Arbeit hier ruht auf vielen Schultern, ich denke, das ist ihr Geheimnis.“ Und sie ist offenbar erfüllend: Annette Holaschke, seit Beginn als Koordinatorin dabei, betreut die Gruppen – nach einigen Pausen – auch heute noch.

Jörg Engmann, Geschäftsführer des Diakonieverbands Hannover-Land, lobte die gute Zusammenarbeit der Bündnispartner: Es mache Spaß, im Beirat zu arbeiten, nun könne man das gute Konzept mit Ruhe und Zufriedenheit nach vorn entwickeln. Und Bürgermeister Dominic Herbst lobte die Vielfalt und das Engagement.

Von Kathrin Götze