Neustadt

In der Begegnungsstätte Silbernkamp ist es seit Anfang November erneut still geworden. Alle Angebote sind angesichts der Corona-Pandemie ausgesetzt. Mit zwei kleinen Aktionen möchte das Team aber dennoch von sich reden machen und zum Mitmachen auffordern. Das eine ist der Ideenkorb auf der blauen Bank, das andere ein Aufruf an Kinder, gemalte Bilder zum Schmuck für die Fensterfronten abzugeben.

Eine blaue Bank steht vor dem Eingang zur Begegnungsstätte, und ist seit dem ersten Lockdown mehr als nur eine Sitzgelegenheit. Bastelideen, Rezepte und Texte liegen dort in einem Ideenkorb, um den sich Heidrun Traupe kümmert. Für Junge und Alte und für viele Gelegenheiten stellt die ehrenamtliche Mitarbeiterin die Blätter zusammen. Jeder, der an die Bank kommt, darf sich aus dem Korb bedienen.

Anzeige

Interessiert werde das von den Neustädtern angenommen, sagen Annette Holaschke und Janet Breier, die als Koordinatorinnen am Silbernkamp arbeiten. Das bleibt auch im Dezember so. „Im Advent wird es besinnlich“, sagt Traupe. Viele Zettel hat sie schon zusammengestellt, freut sich aber auch über weitere Anregungen, damit der Korb mit immer neuen Ideen gefüllt werden kann.

Lesen Sie auch

Wimmelnde Weihnachtslandschaft für die Fenster

Doch nicht nur das: „Wir möchten unsere Fenster weihnachtlich schmücken“, sagt Breier. Ihr Wunsch: Selbst gemalte fröhliche Bilder zur Adventszeit sollen die Scheiben zieren. Nun bittet sie Kinder, solche Bilder in den Briefkasten der Begegnungsstätte zu werfen. Auf der Rückseite sollten möglichst der Name der kleinen Künstler und eine Telefonnummer vermerkt sein. Bis Weihnachten, hofft sie, wird daraus eine bunte Wimmellandschaft in den Fenstern.

Beiträge zum Ideenkorb und Kinder-Bilder können jederzeit in den Briefkasten eingeworfen werden. Er befindet sich an der rechten Hausseite, Silbernkamp 6 in Neustadts Kernstadt.

Von Beate Ney-Janßen