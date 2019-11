Neustadt

Die neue Behindertenbeauftragte Irene Siedow bietet künftig Sprechzeiten an. Der erste Termin ist am Donnerstag, 19. Dezember, 15.30 bis 17.30 Uhr, weitere folgen immer am dritten Donnerstag im Monat, und zwar bei der Bauverwaltung im Raum 35, Eingang D, Theresenstraße 4. Zusätzlich sei sie nun auch telefonisch zu erreichen, und zwar unter der Nummer (0178) 9166690, berichtet Siedow.

Treffen für Menschen mit Behinderung

Für den Januar plant Siedow überdies ein Treffen für Menschen mit Behinderung. Sie lädt für Dienstag, 14. Januar, zum Kennenlernen und Informationsaustausch in die Begegnungsstätte Silbernkamp, Albert-Schweitzer-Straße 6, ein. Das Treffen beginnt um 16 Uhr und soll etwa zwei Stunden dauern.

Siedow will sich und ihre zukünftige Arbeit vorstellen, neue Kontakte knüpfen und Menschen mit Behinderung fragen, wie sie in Neustadt zurechtkommen. Um besser planen zu können, bittet sie Interessenten um Anmeldungen unter Telefon (0178) 9166690 oder an die Adresse ak-selbsthilfe-nrue@gmx.de.

Von Kathrin Götze