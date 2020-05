Mandelsloh

Künftige Unfälle wollte Pastor Ele Brusermann vermeiden und regte für die St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh an, die Zugänge behindertengerechter zu gestalten. Zum ersten Gottesdienst nach der Corona-Pause sind die Bauarbeiten beendet.

„Die Idee kam mir nach einer Beerdigung“, sagt Brusermann. Eine ältere Frau mit Rollator sei erst kurz vor Beginn zu der Trauerfeier gekommen, habe es eilig gehabt und beim Hineingehen nur auf den Sarg geschaut. Die drei Stufen, die im Kirchenschiff hinunterführen, habe sie vollkommen übersehen und sei ins Straucheln geraten. Die Frau sei mit dem Schrecken davon gekommen, erzählt der Pastor. So etwas sollte aber nicht wieder passieren. Deswegen regte er an, gut sichtbare Geländer anzubringen, die Stolperfalle damit kenntlich zu machen und zu entschärfen.

Handläufe an allen Kircheneingängen

Es hat drei Jahre gedauert, bis dieser Plan umgesetzt wurde. Rund 16.000 Euro hat es gekostet, sämtliche Eingänge, die Stufen zum Chorraum und auch jene zur Sakristei mit den Handläufen zu bestücken. 80 Prozent der Kosten trägt der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf, 20 Prozent die Kirchengemeinde selbst. Eine neue Rampe für Rollstühle im Seitenschiff gehört ebenfalls zu den umgesetzten Maßnahmen und am Hauptportal wurde außerdem die Schwelle ausgetauscht. Dort sei in den Siebzigerjahren beim Umbau gepfuscht worden, berichtet der Kirchenvorstandsvorsitzende Bodo Messerschmidt.

Pastor Christian Steinmeier, der die Kirchengemeinde leitet, und Küsterin Silvia Engelke werden Besucher an dieser neuen Schwelle erstmals am Sonntag, 24. Mai, 10 Uhr, zum Gottesdienst begrüßen. Und wenn es auch keinen Gesang von der Gemeinde während dieser Feier geben wird, so haben Steinmeier, Brusermann, Messerschmidt und Engelke zuvor quasi als Einladung „Laudate omnes gentes“ angestimmt – „Lobsingt, ihr Völker alle“. Weil die Akustik in „ihrer“ Kirche eben besonders schön ist, wie Messerschmidt hervorhebt.

Von Beate Ney-Janßen