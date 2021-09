Neustadt

Mit einem Countdown durch das Megafon startete Sebastian Lechner das erste Kinderrennen am Sonntag: „3...2...1, los!“, und die jungen Sportler trabten los durch den knallroten Startbogen auf der Lindenstraße. Gut 100 Kinder sind in zwei Gruppen beim Stadtlauf des TSV Neustadt gestartet. Insgesamt gingen am Sonntag rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Strecken.

Eilends machten sich die Eltern der jungen Läuferinnen und Läufer auf den Weg auf den Sportplatz, um ihren Nachwuchs dort in Empfang zu nehmen. Während sie die 3-G-Formalitäten am Eingang erledigten, kamen die ersten jungen Sportler schon wieder an. TSV-Neustadt-Talent Mila Folgoso-Weigmann schaffte den Zwei-Kilometer-Kurs in starken 7:56 Minuten.

Die letzten trudelten nach gut 15 Minuten im Ziel ein. Pustend ließen sie sich von TSV-Helfern je eine Medaille um den Hals hängen und von stolzen Eltern in Empfang nehmen.

Helfer und Eltern nehmen die jungen Läufer am Ziel in Empfang. Quelle: Kathrin Götze

Weniger Teilnehmer als erhofft

Für Neustädter Verhältnisse ist die Starterzahl klein – Initiator Oliver Seitz führt es auf den wegen Corona veränderten Termin, September statt Mai, und eine Konkurrenzveranstaltung in der Region zurück. Dennoch hätten sich viele der Laufenden gefreut, dass überhaupt mal wieder ein Präsenzlauf in Neustadt möglich war. Und die hervorragende Organisation mit 68 ehrenamtlichen Helfern vom TSV gelobt.

Zur Motivation der Jüngsten laufen auch einige Eltern die letzten Meter mit. Quelle: Kathrin Götze

Im nächsten Jahr, beim zehnten Stadtlauf hoffe man, wieder auf Rekordjagd gehen und die 1000-Teilnehmer-Marke knacken zu können, sagt Seitz.

Von Kathrin Götze