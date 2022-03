Neustadt

Die Familien- und Erziehungsberatungsstelle Neustadt startet ab Dienstag, 26. April, ein Gruppenangebot für Kinder, die in belasteten Familiensituationen aufwachsen. Die Sieben- bis Zwölfjährigen können an zehn Nachmittagen ihre Fragen loswerden und lernen, über ihre Erfahrungen im Familienalltag sprechen, über die Situationen, in denen der nicht ganz rund läuft. Die Belastungen können dabei mannigfaltig sein. „Es gibt Phasen im Leben, die das Elternsein durch persönliche und familiäre Situationen erschweren“, sagt Rico Kusch. Gemeinsam mit seiner Kollegin Kerstin Hockemeyer will er das Angebot begleiten.

Auch grundsätzlich könne sich Familienleben und die Beziehung zu den eigenen Kindern über die Jahre verändern, weiß der Psychologe. „Erwachsene reagieren dann manchmal mit Gefühlen von Scham, Schuld oder Versagen“, sagt er. Für die Familie steige der Druck immer weiter an, Kinder fühlten als Ergebnis häufig Angst und Verwirrung.

Austausch mit Gleichaltrigen soll helfen

„In der Gruppe wollen wir die Möglichkeit bieten, sich mit Gleichaltrigen auszutauschen und über die Erfahrungen zu sprechen, die einen selbst beschäftigen“, sagt Kusch. Dabei sollen die jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter Anleitung der Fachkräfte auch einen besonderen Notfallkoffer für schwere Zeiten packen. Enthalten sein können zum Beispiel Telefonnummern von Ansprechpartnern. „Wir möchten den Kindern Möglichkeiten aufzeigen, die sie nutzen können“, sagt Kusch. „Wichtig ist es, die Kinder zu stärken und ihnen das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein.“ Auch falsche Schuldzuweisungen an die eigene Adresse sollen vermieden werde.

Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon (0511) 61626300 oder per E-Mail an feb.neustadt@region-hannover.de zu einem persönlichen Informationsgespräch anmelden. Das Angebot ist kostenfrei.

Von Mirko Bartels