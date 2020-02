Neustadt

„Urlaub? Das geht nicht!“, sagt Bernward Arand. Wie sollte er Urlaub machen, wenn er doch Sonntag für Sonntag auf der Orgelbank von St. Peter und Paul sitzen muss? Es ist allerdings mehr ein Wollen als ein Müssen, das ihn antreibt. Die Liebe zur Musik begleitet ihn schließlich schon sein Leben lang, ist ihm quasi in die Wiege gelegt worden. Auch Vater und Großvater waren schon Kirchenmusiker. Dort, im Eichsfeld, wo er vor 87 Jahren geboren wurde.

Die Kirche war damals nebenan, dorthin ging Arand oft und dort lehrte sein Vater ihn die Anfänge des Orgelspiels. 16 Jahre war er alt, als er zum ersten Mal eine Messe vollkommen allein musikalisch begleitete.

Lehrer als Beruf – Kirchenmusik im Studium

Kirchenmusik machte er zwar nicht zu seinem Beruf, eines seiner beiden Studienfächer war aber dennoch die Musik. Er wurde Lehrer für Physik und Musik, belegte aber auch sechs Semester Kirchenmusik und schloss mit dem B-Examen ab. Das kam ihm in den drei Jahren zugute, in denen er nebenberuflich in einer hannoverschen Kirche als Organist arbeitete.

Der Umzug nach Neustadt folgte 1964 und direkt im Anschluss gab es eine neue Orgelbank, die er besetzen durfte: Die katholische Gemeinde St. Peter und Paul nahm ihn mit offenen Armen auf, die sonntäglichen Gottesdienste hat er seitdem von diesem besonderen Platz erlebt.

Drei Messen pro Wochenende

Die Besucher der Kernstadt-Kirche waren allerdings nicht die einzigen, die sich über Arands Orgel-Talent freuen durften. „Viele Jahre habe ich drei Messen an jedem Wochenende begleitet“, erzählt Arand: sonnabends in Poggenhagen, sonntags in Neustadt und Hagen. Poggenhagen und Hagen hat er nach und nach abgegeben. Die Fahrt von seinem Heimatort Schneeren nach Neustadt ist sonntags aber immer noch Pflichtprogramm und seine Frau Pia ist „in 75 Prozent der Fälle“ dabei. Ohne sie, ohne ihre Unterstützung, sagt er, hätte er diese vielen Jahre Orgeldienst nicht leisten können.

Zu Hause steht ein Cembalo

Es war aber nicht nur die seelisch-moralische Unterstützung, die er von seiner Frau bekam. Bis vor zwei Jahren konnte er zudem darauf bauen, dass sie die Kantorendienste in den Messen übernahm, also liturgische Elemente in den Messen sang. Für Nachfolge bei den Kantorendiensten hat Arand inzwischen gesorgt, so dass seine Frau ihn nun nur noch als Besucherin zu den Messen begleitet. Was er dort spielt, weiß sie in den Tagen zuvor stets schon. Denn die Vorbereitung auf die Messen, die Auswahl der Lieder aus dem Gesangbuch und die Proben dafür bekommt sie hautnah zu Hause in Schneeren mit. „Das ist wie bei Sportlern“, sagt er, „man muss im Training bleiben.“ Und setzt sich an sein Cembalo, das ihm zu Hause die Orgel ersetzt.

Lesen Sie auch

Von Beate Ney-Janßen