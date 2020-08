Schneeren/Neustadt

Einmal mehr ist die Entscheidung zur geplanten Erweiterung der Biogasanlage Resseriethe in Schneeren verschoben. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner nicht öffentlichen Sitzung am Montag, 10. August, beschlossen, das Thema erst in der Ratssitzung am 3. September zu behandeln, statt wie geplant am Donnerstag, 13. August.

Die Anlage soll nach Wunsch der Betreiber statt bisher bis zu 2,3 Normkubikmeter Gas künftig 3,2 erzeugen und verstromen. Damit könnte auch das Nahwärmenetz im Ort um weitere 30 Anschlüsse wachsen. Doch insbesondere die Anwohner befürchten, dass das zusätzliche Belastungen mit sich bringt, etwa durch zunehmenden Lieferverkehr.

Die Entscheidung steht im Rat unter neuen Vorzeichen: Nach ihrem Ausscheiden aus der Kooperation mit der CDU hat die SPD kürzlich im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss angekündigt, das Projekt nicht weiter zu unterstützen. Und die neue Mehrheitsgruppe aus CDU, Grüne/Linke und UWG hat sich mit der Maßgabe zusammengetan, in strittigen Fragen auch getrennt abzustimmen. CDU und Grüne sprechen sich bisher für die Erweiterung aus, UWG und nun auch SPD dagegen. FDP-Vertreter Thomas Iseke sagte kürzlich, seine Fraktion werde sich nach letzten Gesprächen mit den Betreibern entscheiden.

Das örtliche Bündnis Wir für Schneeren (WfS) trommelt derweil einmal mehr gegen die Pläne. Anwohner und ihre Unterstützer beklagen Belastungen durch Anlagenlärm, Verkehr und Geruchsemissionen sowie Maisanbau. Der Ortsrat stehe nicht geschlossen hinter der Erweiterung. SPD und WfS hätten mit drei Vertretern im Ortsrat gegen die sechs von CDU und Grünen gestimmt. „Blumen wachsen hier schon lange nicht mehr, auf den viel gerühmten und gut subventionierten Blühstreifen auch nur im Ausnahmefall“, sagt Sprecher Thomas Rätzke.

Grünen-Vertreter Godehard Kass schwebt vor, Schneeren einmal als Naturenergiedorf zu bewerben. Auf seine Initiative gehen auch verschiedene Blühflächen im Dorf zurück: Die darauf angebauten Pflanzen sind mehrjährig. Sie können nach der Aussamung gemäht und als Biomasse in der Anlage verwertet werden. Kass hat bei Google mymaps eine Karte angelegt, auf der die Blühflächen eingezeichnet sind. Sie werde laufend aktualisiert, sagt er.

