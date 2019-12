Kostenlos bis 17:11 Uhr Besinnliche Vesper am verzückt am letzten Weihnachtstag in der Klosterkirche Mariensee

Herzlich, besinnlich, musikalisch: Für viele gehört die Weihnachtsvesper in der Klosterkirche Mariensee unverzichtbar zum Festablauf. Am Donnerstagabend war sie mit internationalen Musikern besetzt.