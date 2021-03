Neustadt

Die Neustädterin Rosalinde Giesbers ist am 29. März verstorben. Sie führte ein klassisches Frauenleben – einerseits. Doch durch die Eheschließung mit Bestatter Klaus Giesbers hatte sie sein Unternehmen gewissermaßen mitgeheiratet. Nach dem Tod ihres Mannes 1994 führte sie das Familienunternehmen weiter und leistete Angehörigen in deren schweren, traurigen Stunden des Abschiednehmens kraftvoll Beistand.

Mit ihrem Einfühlungsvermögen und Organisationstalent sicherte Rosalinde Giesbers die Zukunft des traditionsreichen Unternehmens, welches 1948 von ihren Schwiegereltern gegründet worden war. „Es lag ihr am Herzen, das Unternehmen in passende Hände weiterzugeben“, sagt ihre Tochter. Das glückte. Seit dem 1. Januar 2020 führen Bestattermeister Tim Schustereit und seine Mitarbeitenden den Betrieb im Sinne von Rosalinde Giesbers fort.

Auf einen Auftritt in der bundesweiten Öffentlichkeit war die Unternehmerin sehr stolz: Sie sprach einmal „Das Wort zum Sonntag“ in der ARD, am Sonnabend nach den Tagesthemen. Rosalinde Giesbers wurde 81 Jahre alt. Sie hinterlässt eine Tochter und ein Enkelkind.

Von Patricia Chadde