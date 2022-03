Neustadt

Baum des Lebens nennt sich eine neue Bestattungsart, die das Neustädter Bestattungsunternehmen Poppe für die Region rund um das Steinhuder Meer anbietet. Auf der Asche Verstorbener wird ein Baum gezogen, der in den eigenen Garten gesetzt werden kann.

„Friedhöfe sind für viele Menschen ein Ort des Unbehagens“, sagt Maximilian Petzolt. Als Bestatter spricht er aus Erfahrung. Für ihn ein Grund, sich immer wieder nach Alternativen umzusehen. Friedhofskultur und Beisetzungsarten befinden sich ohnehin in starkem Wandel, neben der klassischen Erdbestattung gibt es längst viele weitere Möglichkeiten.

Mit legalem Trick die Vorschriften umgehen

Bestattungen in Ruheforsten haben Konjunktur, Einäscherungen werden immer mehr. Friedhöfe bieten vielfältige Formen von Urnen- bis zu Rasengräbern an und wer es sich leisten kann, schickt einen Teil seiner Asche gar bis in den Weltraum oder lässt ihn zu einem Diamanten pressen. Was nicht zulässig ist: Die letzte Ruhestätte im eigenen Garten. Jenseits des Unbehagens von Friedhöfen. Das gilt prinzipiell immer noch. Ein kleiner, aber absolut legaler Trick verschafft nun die Möglichkeit, diese Vorschrift zu umgehen.

Legaler Trick: Die Urne mit der Asche wird in der Schweiz geöffnet, die Asche entnommen und als Nährgrundlage für einen Baum verwendet. Quelle: privat

„Wir kremieren hier und gestalten auch die Trauerfeier“, erzählt Petzolt, „die Urne mit der Asche bringen wir danach in die Schweiz.“ Dort werde die Urne geöffnet, die Asche entnommen und als Nährgrundlage für einen Baum verwendet. Eiche, Linde, Buche, Magnolie, Ginkgo, Birke – Angehörige können wählen. Nach der Anwachszeit wird dieser Baum mit der Asche den Angehörigen geliefert. „Für den Gesetzgeber hier in Deutschland ist es dann nur noch ein Baum“, fügt Petzolt hinzu. Ein Baum, der überall gepflanzt werden darf, sofern die Zustimmung des Grundstückseigentümers vorliegt.

In dem Baum „weiterleben“

„Eine schöne Vorstellung, in diesem Baum quasi weiterzuleben“, sagt der Bestattungsunternehmer. Ein Angehöriger hatte ihn auf dieses Konzept angesprochen, für das ein Unternehmen in Sachsen-Anhalt die Lizenzen erteilt. In der Region Hannover hatte eigentlich schon ein Bestatter in Burgdorf die Lizenz. „Weil die Wege von dort bis hier ans Steinhuder Meer so weit sind, haben wir dann aber doch den Zuschlag bekommen“, berichtet Petzolt. Angehörigen aus Neustadt, Wunstorf, Rehburg-Loccum und Hagenburg darf er diese Bestattungsart nun anbieten. Er selbst ist schon sehr gespannt, wie groß die Nachfrage sein wird. Die ersten Reaktionen, sagt er, seien überwiegend positiv ausgefallen.

Wer mehr über „Tree of Life“ wissen möchte, ist zu einem Informationsabend von Poppe Bestattungen für Donnerstag, 7. April, 18 Uhr, im Gemeindehaus Otternhagen eingeladen. Anmeldungen werden unter Telefon (05032) 9018825 angenommen.