Neustadt

Die Straße Rundeel in der Kernstadt ist am Donnerstag bis circa 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Baufahrzeuge liefern in der Zeit den Beton, mit dem der dort entstehende Mehrfamilienhaus-Neubau verfüllt wird. Während der Sperrung kann die zwischen der Nienburger Straße (B 442) und der Theodor-Heuss-Straße gelegene Verbindung nicht durchgängig passiert werden.

Der gegenüberliegende Gehweg bleibt für Fußgänger passierbar. Auch die Zufahrt zu dem in der Nähe befindlichen Parkhaus bleibt frei. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, gilt im Rundeel wieder die seit Anfang Februar gültige Einbahnstraßenregelung.

Von Mario Moers