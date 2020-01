Dudensen

Am frühen Morgen nach einer harmonischen Weihnachtsfeier hat der 25-jährige Sohn am ersten Weihnachtstag die Mutter mit einem Messer attackiert. Nach dem Bericht über den folgenden Polizeieinsatz melden sich nun die betroffenen Eltern zu Wort, um den schrecklichen Vorfall aus ihrer Sicht zu schildern.

Im Polizeibericht habe es so geklungen, als habe die gesamte Familie bis in die Morgenstunden gezecht, sagt die Mutter. Tatsächlich seien die Eltern aber nach einem schönen gemeinsamen Abend gegen Mitternacht schlafen gegangen. Nur die beiden Söhne zogen sich in ein Nebengebäude auf dem Grundstück zurück. Dort hätten sie im Laufe der Nacht offenbar zwei Flaschen Whisky geleert, schildert die Mutter. Am frühen Morgen klingelte es dann an ihrer Wohnungstür Sturm.

Attacke ohne erkennbaren Grund

Als sie öffnete, sei ihr der jüngere Sohn (23) bereits entgegengefallen, sagt die Mutter. Den älteren (25) habe kurz darauf eine unerklärliche Aggression gepackt. Er sei in die Küche gerannt, habe sich ein Messer geholt, die Mutter damit attackiert und schwer verletzt. „Wir können es uns bis heute nicht erklären“, sagt sie nun. Eigentlich hätten beide ein gutes Verhältnis zueinander.

Nachdem die Mutter nun aus dem Krankenhaus entlassen ist, haben alle Familienmitglieder damit zu tun, Nachbarn, Freunden und Bekannten die wahre Geschichte zu schildern. Von einer ganzen Familie im Alkoholrausch und von Kontrahenten, die mit Messern aufeinander losgegangen seien, könne nicht die Rede sein, betonen beide Eltern.

Polizei berichtete von unübersichtlicher Lage

Die Polizei hatte von einer unübersichtlichen Lage berichtet, von blutenden und verletzten Personen und blutverschmiertem Hausrat. Die Beamten forderten Verstärkung an. Es könne sein, dass die Situation zunächst noch schlimmer gewirkt habe als sie gewesen sie, sagt die Familie nun. Verletzt worden sei aber letztlich nur eine Person, und das ist die Mutter.

Von Kathrin Götze