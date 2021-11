Neustadt

Er war gegen eine Straßenlaterne auf der Walter-Gropius-Straße gefahren und hatte Fahrerflucht begangen. Nach dem Hinweis einer Zeugin hat die Polizei am Sonntag, 7. November, gegen 15 Uhr einen 60-jährigen Neustädter ertappt, der erheblich alkoholisiert am Steuer saß. Der „Alcotest“ zeigte 2,81 Promille an. Der Mann musste zur Blutprobe, sein Führerschein ist beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Schaden liege bei rund 1200 Euro, berichtet die Polizei.

Zwei junge Männer müssen zur Blutprobe

Bei einer Kontrolle am Montagmorgen, 7.45 Uhr, auf der Bunsenstraße, stoppte die Polizei überdies einen 21-jährigen Mann in seinem VW, der offenbar unter Drogen stand. Ein Urin-Vortest zeigte THC an, den Wirkstoff von Cannabis. Er durfte nicht weiterfahren und musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Bei einer Geschwindigkeitsmessung hielten die Beamten am Montagmittag gegen 13.40 Uhr zudem einen 23-jährigen an, der auf der Lindenstraße zu schnell gefahren war. Auch an ihm vermuteten die Beamten, Merkmale von Drogeneinfluss zu erkennen. Er wollte aber keine Urinprobe abgeben, musste deshalb mit zur Blutprobe auf die Wache kommen. Auch ihm untersagten die Beamten die Weiterfahrt.

Von Kathrin Götze