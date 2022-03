Hagen

In der Nähe des Hagener Bahnhofs ist am frühen Sonntagmorgen ein 27-jähriger Autofahrer aus dem Heidekreis nach einem Unfall von Einsatzkräften versorgt worden. Gegen 6.45 Uhr hatte ein Anlieger der Polizei einen grauen Mercedes gemeldet, der in einen Unfall verwickelt war. Das Fahrzeug war offensichtlich von der Fahrbahn abgekommen, gegen ein Verkehrszeichen geprallt und auf der Erhöhung zu den Bahngleisen zum Stehen gekommen.

Fahrer leicht verletzt

Die Polizei traf an der Unfallstelle den Fahrer leicht verletzt am Fahrzeug an. Er roch nach Alkohol, verweigerte allerdings einen freiwilligen Alcotest. Der Mann gab an, vor dem Unfall eingeschlafen zu sein. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Um den Mercedes kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.