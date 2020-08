Neustadt

Jetzt noch in eine Ausbildung einsteigen, obwohl das Ausbildungsjahr bereits Anfang August begonnen hat? Das ist möglich. Viele Betriebe halten sich diese Option offen. Und freie Stellen sind noch verfügbar – auch in Neustadt.

Bäcker, Maurer, Fachverkäufer, Maler und Lackierer – die Palette der noch unbesetzten Ausbildungsstellen in Neustadt ist lang. 280 freie Plätze für die Region Hannover sind auf der Homepage der Handwerkskammer Hannover ausgewiesen. Sprecherin Christine Seeger berichtet von einer mit der Agentur für Arbeit gestarteten Offensive, um junge Leute und deren Eltern auf das Stellenangebot aufmerksam zu machen. Nach dem Schulabschluss gleich voll ins Berufsleben einsteigen – das ist das Credo, dass potenziellen Bewerbern schmackhaft gemacht werden soll. Das Informationsdefizit durch Corona soll mit der Kampagne kompensiert werden. Denn Berufsberatungen in Schulen und auf Messen mussten pandemiebedingt ausfallen. „Sich zu bewerben lohnt sich wirklich“, sagt Seeger – auch jetzt noch. Bis zum 31. Oktober sei in vielen Betrieben der Einstieg weiterhin möglich.

Anzeige

Das bestätigt auch Elke Schneider, Geschäftsführerin der Helstorfer Heidebäckerei Rehbock. Sie hat noch freie Stellen für die Ausbildung zum Bäcker und zum Fachverkäufer im Angebot. Schneider betont: „Wir brauchen unsere Lehrlinge nicht, damit sie hier anfallende Arbeit übernehmen, sondern wir kümmern uns ganz gezielt um ihre Ausbildung.“

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Bäcker Rehbock sorgt mit Angebot für Diskussionen

Dachdecker und Maler können noch einsteigen –notwendig ist es nicht

Ähnlich sieht es Kristina Schwarz vom Dachdeckerbetrieb Hanebutt. Sie hat bereits neun Lehrverträge unterzeichnet – und nimmt bis Ende Oktober gern noch mehr junge Leute dazu. Birgitta Meineke vom gleichnamigen Malerbetrieb hat ebenfalls gute Erfahrungen mit Azubis gemacht, die erst nach dem 1. August starten. Für ihren offenen Ausbildungsplatz hat sie in diesem Jahr bereits Interessenten, nimmt aber auch noch Bewerbungen an.

Lesen Sie auch: Firma Hanebutt von Kultusminister Tonne ausgezeichnet

Den zu Beginn der Corona-Krise von manchen befürchteten großen Rückgang bei den Ausbildungsverträgen bestätigt niemand der Befragten. Die Handwerkskammer habe seit Mai die Botschaft gesendet, dass Ausbildung sich lohne, sagt Sprecherin Seegers. Das habe sich wohl gelohnt. Konkrete Zahlen veröffentlicht die Kammer aber erst zum Jahresende. An der Werbung für freie Ausbildungsplätze und deren Vermittlung wird kontinuierlich weitergearbeitet. „Wir unterstützen gerne, auch wenn es um Hauruck-Bewerbungen geht“, sagt Seegers. Ausführliche Informationen sind unter www.hwk-hannover.de zu finden.

Von Beate Ney-Janßen