Neustadt

Nicht nur viele Menschen hatten in den letzten Tagen Probleme mit dem Hochwasser. Auch nah am Wasser lebende Tiere wie Biber mussten sich in Sicherheit bringen. Holger Machulla, Vorsitzender des Angelvereins ASV Neustadt, macht darauf aufmerksam, dass durch den hohen Wasserstadt auch die Bauten die Bauten der Neustädter Biber geflutet wurden. Manche Tiere waren daraufhin gezwungen, ihre Bauten zu verlassen. 

Die Biberexperten des Angelvereins konnten beobachten, dass einige Familien sich im Unterholz versteckten und einige Notbauten errichteten. So etwa eine Biberfamilie, deren Bau nördlich der Stadt zurzeit nicht bewohnbar ist. „Die Tiere haben sich eine provisorische Unterkunft aus Reisig gebaut und bereiten sich auch schon auf die Rückkehr vor“, berichtet Machulla. Es sei aber auch möglich, dass etwa sehr junge Tiere, von denen es auch einige gibt in Neustadt, bei dem Hochwasser abgetrieben seien könnten.

Biber aus Neustadt verstecken sich im Unterholz, nachdem ihr Bau durch die Stürme der letzten Wochen zerstört wurde. Quelle: ASV Neustadt

Sichtungen melden

Es wird deshalb darum gebeten, in den kommenden Wochen nicht zu dicht an Biber, die etwa am Ufer sitzen, heranzugehen. „Damit die Familienverbände nicht auseinander gerissen werden“, so Machulla. Spaziergänger, die einen Biber beobachten, bittet er, eine kurze Meldung mit dem möglichst genauen Standort per E-Mail an info@asv-neustadt-rbge.de zu schicken. Auch mögliche Totfunde können gemeldet werden.

Von Mario Moers