Luttmersen

Für Dirk Berens von Rautenfeld gibt es unweit des heimischen Gartens einiges zu entdecken: Der Tiermediziner und Anatom widmet sich aktuell der systematischen Erfassung von Bibern, die längs der Leine zwischen Averhoy und Luttmersen leben. Berens von Rautenfeld lebt seit 1995 in Luttmersen und hat im Neustädter Land bereits eiszeitliche Funde erkundet und sie der Öffentlichkeit im Museum zur Stadtgeschichte vorgestellt. „Seit dem vergangenem Jahr beschäftige ich mich verstärkt mit der Wildbeobachtung“, sagt er.

Ideenfindung beim Gassigehen

„Die Idee kam mir, als ich mit meinem Hund unterwegs war und immer wieder Spuren nachtaktiver Tiere entdeckt habe“, sagt er. Besonders die Biberspuren seien ihm immer wieder ins Auge gefallen. Wildkameras helfen dem Forscher bei seiner aktuellen Unternehmung. Die Geräte reagieren automatisch auf Bewegungen, machen dann ein oder mehrere Fotos. Berens von Rautenfeld positioniert sie an verschiedenen Stellen, wertet die Bilder aus und erstellt quasi einen fotografischen Querschnitt des Biotops längs der Leine.

Dirk Berens von Rautenfels hat auch schon Vorträge für die Kinder-Uni in Hannover gehalten. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Unterstützt wird er bei der zeitraubenden Arbeit von Heinz Günter Sala. Jede Bewegung vor der Linse führt, je nach Einstellung, zu einer ganzen Bilderreihe. „Es sind Hunderte von Bildern, die gesichtet, ausgewertet und archiviert werden müssen“, sagt Sala. Immer wieder müssten die Kameras neu positioniert werden, um noch bessern Einblick zu erhalten. Füchse, Dachse, Waschbären und und so manches Haustier auf nächtlichem Streifzug seien bereits zum Motiv geworden. „Immer wieder waren auch Biber und Nutrias dabei“, sagt Berens von Rautenfeld.

Biber systematisch erforschen

Denen widme er sich nun verstärkt. „Die systematische Untersuchung des Biberlebens ist für mich besonders spannend“, sagt er. Als Wissenschaftler geht er die Sache von verschiedenen Seiten aus an. „Ich betrachte zum Beispiel die unterschiedlichen Kaumuster der Biber und werte sie aus, um die Verhältnisse der Tiere im Revier untereinander zu klären“, sagt er. Auch die Ergebnisse des nächtlichen Treibens lässt Berens von Rautenfeld nicht aus dem Blick: Er sammelt anfallenden Späne und wiegt sie, kann je nach Menge und Gewicht auch Rückschlüsse auf das Wachstum der nachtaktiven und scheuen Tiere ziehen.

Manches versetzt den ihn dabei in Erstaunen. „Wir haben immer wieder beobachtet, dass Biber und Nutria kurz hintereinander dieselben Stellen am Ufer aufsuchen. Fast, als ob die Tiere kooperieren“, beschreibt er nur eine seiner Beobachtungen bei der Fotoauswertung.

Onlineseminar zur Tierbeobachtung Seine Erfahrungen rund um die Tierbeobachtung mit Wildkamera und weiterer Technik will Dirk Berens von Rautenfeld mit Interessierten teilen. Eine Möglichkeit gibt es am Dienstag, 16. März, um 19 Uhr. Dann startet er, unterstützt von der Volkshochschule Hannover Land (VHS) ein Onlineseminar zum Thema. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der VHS unter www.vhs-hannover-land.de.

„Insgesamt steigt der Biberbestand an der Leine“, sagt Holger Machulla. Er ist Vorsitzender des Angelsportvereins Neustadt und Biberbeauftragter für das Stadtgebiet. Die aktuelle Bestandskartierung läuft gerade. „Bei der letzten Zählung ergab sich an der Leine zwischen Hildesheim und Schwarmstedt eine Steigerung von rund 20 Prozent“, sagt er. Die Tiere finde man nun zunehmend auch an Nebengewässern. „Das können Nebenflüsse oder Teiche sein. Ich habe im vergangen Jahr zum Beispiel auch deutliche Spuren am Bordenauer Kiesteich gesehen“, sagt Machulla.

Von Mirko Bartels