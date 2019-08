Neustadt

Auch wenn sie ein Büchermensch ist – für Elke König-Gerdau bedeutet Bibliothek deutlich mehr als nur einen Ort der Bücher. Seit ihrem Amtsantritt als Leiterin der Stadtbibliothek 1991 hat sie darauf geachtet, die Leseförderung mit möglichst vielen Mitteln im Blick zu haben. Noch in dieser Woche wechselt sie in den Ruhestand – Zeit für eine Bilanz.

Viel Lesestoff auch für kleine Kinder

Der Buchmarkt hat sich in dieser Zeit stark gewandelt. „Es ist toll, wie sich die Bücher gerade für kleine Kinder entwickelt haben“, sagt König-Gerdau. Immer freundlicher und bunter sind sie gestaltet. „Und es gibt auch so viele Sachbücher schon für die Kleinsten, das hatten wir früher nicht.“ Doch Karton und Papier sind längst nicht mehr die einzigen Medien, die in der Bibliothek eine Rolle spielen: Die Umstellung der Ausleihe auf elektronische Datenverarbeitung (EDV) war eine der ersten Großaufgaben, die das Bibliotheksteam unter König-Gerdaus Leitung schulterte. „Erstmal mussten alle Medien neu erfasst werden“, schildert sie. Die erste Stadtteilbücherei Neustadts, die elektronisch verleihen konnte, war die in Poggenhagen, als letzte folgte 1998 die Hauptstelle – damals noch im Schloss Landestrost.

EDV war erste Großbaustelle

Dann durften auch die Nutzer ans Netz gehen: „Wir haben seit 2001 auch öffentliche Internet-PCs für unsere Leser“, sagt König-Gerdau. Damals habe ein Bundesprojekt den Anstoß gegeben. Hörbücher, CDs, zahlreiche Lese-Spiel-Medien wie Toonies oder Tiptoi, sind inzwischen dazugekommen, auch die Onleihe, in der man sich E-Books und E-Hörbücher leihen kann. Für König-Gerdau ist letztlich egal, welche Medien ein Leser nutzt, „Hauptsache, man liest überhaupt.“ Ein Leben ohne Bücher, das mag sie sich nicht vorstellen. „Man erfährt so viel, hat Freude daran, nicht nur zweckgebunden, auch einfach mal für sich selbst.“ Und das Team bleibt am Ball, hat für den Nachwuchs nun auch Beebots, Lernroboter, oder pädagogisch wertvollere Videospiele wie Minecraft oder Actionbound im Angebot.

Immer offen für neue Entwicklungen

Als Bibliotheksleiterin hat die Neustädterin immer Wert darauf gelegt, fachlich auf der Höhe zu sein und neue Trends zeitig aufzunehmen. „Bibliothek mit Qualität und Siegel“, ist ein Zertifizierungsverfahren, dem Einrichtung und Team sich regelmäßig wieder unterziehen. „Das ist zwar viel Arbeit, aber es ist auch positiv, weil man seinen Prozess überprüft und sehen kann, ob man auf dem Stand der fachlichen Anforderungen ist“, sagt König-Gerdau. Einmal mehr wurde den Kollegen bei dieser Gelegenheit klar, dass die alten Räume im früheren Westflügel von Schloss Landestrost nicht mehr ausreichten, um ein fachgerechtes Sortiment an Büchern und den zahlreichen anderen Medien vorzuhalten.

Bürgersaal ist provisorische Lösung

Den Einzug in die geplanten neuen Räume am Bahnhof wird Elke König-Gerdau nicht mehr managen. Schon der Umzug in die provisorische Bücherei im Veranstaltungszentrum Leinepark habe viel Zeit und Kraft gekostet. „Ich bin aber froh, wie wir uns hier jetzt eingerichtet haben“, sagt sie. Zwar sei auch der Saal nicht ideal – zum Beispiel, wenn Kindergruppen auch mal lauter ihre Freude an Vorlesegeschichten ausdrücken. Und auch die Regale stehen enger, als es die Herrin der Bücher gerne sieht. Doch mit allerhand Sitzplätzen und Kuschelecken für kleinere Kinder und auch für Jugendliche machen es sich die Bücherfreunde schön.

Nachfolge ist geregelt

Zunächst übernimmt Stellvertreterin Julie Beutel den Posten, die Nachfolgerin soll voraussichtlich im Oktober den Dienst antreten. Die Noch-Chefin will der Bibliothek verbunden bleiben, auch wenn Enkel und Reisen sie im Ruhestand viel beschäftigen werden. Schließlich darf auch der Lesestoff nicht fehlen, wenn es auf Reisen geht. „Wenn wir mit dem Auto fahren, ist immer ein Riesenpaket Bücher an Bord“, sagt König-Gerdau.

Von Kathrin Götze