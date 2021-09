Neustadt

Sie ist so alt wie Neustadts Fußgängerzone: Die Uhr vor dem Juweliergeschäft Bielert. Beide gibt es im Oktober seit 40 Jahren. Ein Aushängeschild und Wahrzeichen für die Stadt sei diese Uhr, meint Senior Gerhard Bielert mit gewissem Stolz.

„Hier treffen sich die Leute an der Bielert-Uhr“, sagt der Namensgeber. 1981, als die Fußgängerzone eingeweiht wurde, wollte Familie Bielert ihr einen schönen Blickfang geben. Der Senior hatte kurz zuvor die USA bereist. Als Mitglied einer alteingesessenen Juwelierfamilie gehörte ein Besuch bei Tiffanys natürlich dazu. Dabei kam ihm die Idee für die Uhr, denn ein ähnliches Modell sah er vor dem weltberühmten Geschäft in New York. So etwas schwebte ihm auch für Neustadt vor.

Bielerts, Historiker und Eisengießer entwarfen die Uhr

Gerhard Bielert zog seine damals erst 13-jährige Tochter Karin hinzu, holte einen Eisengießer und einen Historiker ins Boot. In dieser Runde entwarfen sie die Uhr. „Ein Unikat und mit Blattgold abgesetzt“, erzählt Karin Bielert-Boppert. Gold wie der Findling, der vor einigen Tagen die steinerne Muschel vor dem Geschäft abgelöst hat. Auch die beiden schweren Schmuckstücke sind ein Blickfang für alle, die durch die Fußgängerzone bummeln. Stein und Muschel haben allerdings noch einen weiteren Zweck: Sie sichern den exquisiten Juwelier vor Diebesbanden, die brachial mit Fahrzeugen in die Schaufensterfront rasen wollen, um Beute zu machen.

Im Oktober 1981 wurde die Uhr vor dem Juweliergeschäft Bielert montiert. Quelle: privat

Die Anfragen an die Stadtverwaltung zum Aufstellen von Skulpturen und Uhr im öffentlichen Raum hätten immer sofort Gehör gefunden, berichten Vater und Tochter. Von dem Dank, den Stadtdirektor Felix Rohde ihm für die Uhr vor 40 Jahren schriftlich überbrachte, fühlt der Senior sich immer noch geadelt.

Die Uhr diene zwar auch geschäftlichen Interessen, schrieb Rohde, sei als schmückender Gegenstand aber quasi „stadtöffentlicher Besitz“. Die Pflege hat sich Familie Bielert dennoch seitdem nicht nehmen lassen. Regelmäßig wird sie gereinigt, das Blattgold neu aufgetragen und selbstverständlich gewartet, damit die Neustädter immer wissen, was die Stunde geschlagen hat.

Von Beate Ney-Janßen