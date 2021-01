Warmeloh

Der Besucher läuft durch das Blanke Flat und ist wirklich überrascht: „Das sieht ja wie eine Mondlandschaft aus!“, ruft der Esperker, als er die blanken, kreisförmigen Areale zwischen den Heideflächen entdeckt. Wo im Spätsommer noch ein geschlossenes violettes Blütenmeer zu sehen war, wurden in Teilbereichen Pflanzen ebenso wie die oberen, nährstoffreichen Bodenschichten entfernt.

Für Gartenliebhaber ist der Anblick der kahlen, sandigen Stellen ungewohnt. Doch für Wildbienen, Zauneidechsen und Sand-Seggen ist die abgeplaggte Fläche überlebenswichtig. Quelle: Patricia Chadde

Die veränderte Optik des Warmeloher Naturschutzgebietes, übrigens eines der ältesten der Bundesrepublik, hat sich herumgesprochen. Obwohl es keinen Rundwanderweg gibt, schauen Menschen aus Interesse vorbei. Ein Paar aus Nöpke, dass am Sonntag Nachmittag einen Spaziergang unternimmt, war zuvor schon in der Helstorfer Reiterheide unterwegs. „Es ist phantastisch, was wir für außergewöhnlich schöne Landschaften haben – direkt vor der Haustür“, schwärmt die Besucherin.

Binnendünen stehen europaweit unter Schutz

Außergewöhnlich ist das rund 85 Hektar große Naturschutzgebiet tatsächlich. Es handelt sich um einen Binnendüne, die sich während der letzten Eiszeit, also vor mehr als 10.000 Jahren, mithilfe von Wind bilden konnte. Diese selten vorkommende Landschaftsform zählt zu den raren Lebensräume für hochspezialisierte Tiere und Pflanzen, zu denen Wildbienenarten, Zauneidechsen und Sandseggen zählen. Aus diesem Grund stehen Binnendünen inzwischen europaweit unter besonderem Schutz.

Der Weg zum Moorsee des Blanken Flats ist von Reifenspuren gezeichnet. Inzwischen sind die Bagger abgerückt und Pflanzen- wie Tierwelt soll sich im Naturschutzgebiet so ungestört wie möglich entwickel Quelle: Chadde

Ziel des Projektes „Atlantische Sandlandschaften“, das in zwei Arbeitsphasen im 85 Hektar großen Naturschutzgebiet des Blanken Flats realisiert wurde, ist der Erhalt und die Entwicklung der seltenen Landschaftsform. Nach der Entnahme von Gehölzen zu Beginn des Jahres 2020, hat der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) nun auch den zweiten Teil der Maßnahme durchführen können. Im zurückliegenden Herbst wurde der Oberboden in einigen Bereichen abgetragen, um ökologisch vielfältige Lebensräume zu erhalten oder sogar neu zu schaffen. „So sollen Heide und Sandtrockenrasen erhalten werden“, erklärt NLWKN-Projektmitarbeiterin Leonie Braasch.

Zur Galerie Die Heidefläche im Blanken Flat bei Neustadt-Warmeloh ist kürzlich bearbeitet worden, eine fruchtbare Schicht auf dem Sandboden flächenweise abgetragen. Hochspezialisierte Arten wie Sandseggen, Wildbienen und Zauneidechsen sind auf den nährstoffarmen Boden angewiesen.

Abplaggen der Heideflächen sichert Artenvielfalt

„Plaggen“ nennt man die Bodenarbeiten, bei der die gesamte Vegetation, die Rohhumusauflage und die oberste Bodenschicht abgeschoben, also abgeplaggt, werden. Auf diese Weise werden Bodenschichten, die durch Nährstoffe angereichert wurden, wieder entfernt. Die Heidevegetation soll durch diesen kleinflächigen Abtrag verjüngt werden. „Damit wird eine hohe Strukturvielfalt gewährleistet, was für Insekten und Zauneidechsen eine wichtige Rolle spielt“, sagt Heiko Köster von der ÖSSM. Er begleitete die Umsetzung der Maßnahmen vor Ort. Der abgetragene Oberboden aus dem Naturschutzgebiet konnte auf den Ackerflächen eines ansässigen Landwirtes verteilt werden.

Zu den Partnern des NLWKN zählen die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) und die Untere Naturschutzbehörde der Region Hannover. Finanziert werden die Maßnahmen durch das EU-geförderte Integrierte LIFE-Projekt „Atlantische Sandlandschaften“, die Kosten im Warmeloher Naturschutzgebiet sind mit 56.000 Euro beziffert. Interessierte finden weitere Informationen auf der Internetseite www.sandlandschaften.de.

Von Patricia Chadde