Vielleicht essen Menschen im Homeoffice mehr Frühstückseier, vielleicht wurden auch Ostereier gehamstert. So ganz genau wissen die Landwirte der Neustädter Bio Leineland GbR auch nicht, wieso sich ihr Eierabsatz in diesem Jahr vorübergehend fast verdoppelt hat. Tatsache ist jedoch, dass die drei beteiligten Landwirte aus Empede und Eilvese auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im Frühjahr täglich rund 500 Eier pro Tag mehr verkauft haben. Eine beachtliche Menge für die familiengeführten Betriebe. „Ich interpretiere das als Folge der geschlossenen Gastronomie“, sagt Daniel Magers von der Bio Leineland.

Branchenkenner bestätigen das lukrative Ergebnis der Neustädter im bundesweiten Überblick. „Der Lebensmitteleinzelhandel fragt verstärkt Eier nach. Bodenhaltungs-, Freiland- und Bio-Eier verknappen sich“, konstatierte das Fachblatt zur Geflügelwirtschaft und Schweinezucht DGS im Frühjahr. Doch der Trend sollte nicht ewig halten.

Hunderte Eier unverkauft

Natalie Lühring, Daniel Magers und Torsten Lühring produzieren unter dem Dach ihrer Marke Bio Leineland unter anderem Bio-Eier. Während der ersten Corona-Welle stieg ihr Absatz deutlich. Nicht im Bild ist der dritte beteiligte Landwirt Axel Wilhelms. Quelle: Mario Moers

Bereits im Sommer überließ die Bio Leineland Hunderte unverkaufte Eier kostenlos der Neustädter Tafel. Ein willkommenes Geschenk für die Bedürftigen, eine nachhaltige Notlösung aus Produzentensicht. Denn so schnell wie die Nachfrage gewachsen war, sank sie auch wieder im Sommer – um nun mit dem Teil-Lockdown erneut zu steigen. Ein Rückblick auf die bewegte Absatzentwicklung der Bio Leineland im Jahresverlauf macht deutlich, welche Schwierigkeiten die unberechenbaren Nachfrageänderungen in der Pandemie mitsichbringen. Effekte, die am Ende auch den bewussten Bio-Kunden angehen.

Auf den Bio-Eier-Boom im Frühjahr reagierte man in Empede prompt. Weil das Geschäft Gewinn versprach, aber auch, weil die Stimmung in den wöchentlichen Bestelltelefonaten mit den Hauptabnehmern angespannter geworden war. „Manche Supermärkte waren nervös, weil sie die Nachfrage nicht bedienen konnten“, erzählt Leineland-Landwirt Torsten Lühring. Für einen sechsstelligen Betrag investierte man im Juli also in ein zusätzliches Hühnermobil, es ist das vierte. Hühnermobile werden die mobilen kleinen Ställe genannt, wie sie etwa am Ortseingang in Empede zu sehen sind. Für viele Endverbraucher gelten sie aktuell als der Goldstandard mit Blick auf das Tierwohl bei der Eierproduktion. Angeschafft wurden auch die dazugehörigen 600 Bio-Legehennen, deren Neupreis beträgt mit 20 Euro fast das fünffache eines konventionell gezüchteten Huhns.

Schwer kalkulierbare Schwankungen

Unter dem Dach der Marke Bio Leineland produzieren drei Landwirte aus Empede und Eilvese aktuell rund 900 Eier täglich. Vor der Corona-Krise waren es 500 bis 600. Quelle: Mario Moers

Kaum war die Eier-Produktion auf 1000 Eier am Tag hochgefahren, sank die Nachfrage plötzlich wieder. „Ich denke, es war eine Mischung aus dem normalen Sommerloch und der Rückkehr des Vor-Corona-Alltags“, sagt Magers. Hunderte Eier waren nun Überschuss. Man mag es als coronabedingte Fügung des Schicksals bezeichnen, dass zur selben Zeit eine Bekannte der Leine-Land-Landwirte die Unterstützung der Neustädter Tafel benötigte. Auf diesem Weg entstand der Kontakt zwischen den Bio-Bauern und der Lebensmittelausgabestelle.

„Wir fanden es sofort eine gute Idee, die Eier zu spenden. Es geht das Herz auf, wenn man die Freude sieht, die man damit macht“, erzählt Natalie Lühring. Aus der Not machten die Landwirte eine Tugend. „Aus weiteren übrigen Eiern ließen wir Nudeln produzieren“, berichtet Torsten Lühring. Auch die hochwertigen und damit nicht ganz billigen Nudeln fanden ihre Abnehmer – zur Überraschung der Anbieter. „Ich hab gedacht, unseren Bestand verkaufen wir nicht ab, bevor ich in Rente bin. Aber der Nudelabsatz stieg und bleibt weiter hoch“, sagt er.

Eine Maschine sortiert auf einem Hof der Bio Leineland GbR in Empede die Eier nach Gewicht. Quelle: Mario Moers

Von den vier Hühnermobilen hat man das kleinste vorerst wieder aus der Produktion genommen. Denn mehr Hühner bedeuten auch höhere laufende Kosten. Nach dem Leben als Legehenne, das rund 14 Monate dauert, werden die Tiere als Suppenhühner verkauft. „Für 10 Euro das Stück verkaufen wir die Hennen – tot, aber auch lebendig für private Halter“, sagt Magers. Anfragen sind willkommen.

Der Schweinezyklus In der Wirtschaftswissenschaft kennt man den „Schweinezyklus“. Das Modell beschreibt die Schwankungen von Angebot und Marktpreis, die unter anderem bei der gewerblichen Tierzucht zu beobachten sind. Vergrößern Anbieter infolge hoher Marktpreise ihre Ställe, kann es mit zeitlicher Verzögerung infolge der Aufzucht zu einem Überangebot und damit zu einem Preisverfall kommen. Diese Mechanismus wurde in den Zwanzigerjahren am Beispiel der Schweinepreisschwankungen in den USA beschrieben. Die Preisschwankung lässt sich reduzieren, wenn sich die Anbieter nicht an dem aktuellen, sondern dem zu erwartenden Preis zum Verkaufszeitpunkt orientieren. In der aktuellen Pandemie verkomplizieren die unvorhersehbaren Veränderungen des Kaufverhaltens wie Hamstern, Schließung der Gastronomie und ähnliches die bekannten Zyklen. So fiel etwa das übliche Sommerloch im Eier-Handel dieses Jahr deutlich geringer aus als in den Vorjahren. „Aufgrund von Corona hatten wir mit einem Ausfall gerechnet, im Rückblick sehen wir aber eher eine Delle als ein Loch“, sagt Margit M. Beck vom Fachportal Marktinfo Eier und Geflügel. Insgesamt verzeichne die Branche 2020 ein deutliches Plus bei den Bio- und Freiland-Eiern. „Das sind die Eier der Stunde“, sagt Beck.

„Wir wollen regional bleiben“

Und welche Bilanz ziehen die Landwirte aus dem Achterbahnabsatzjahr? „Wir fühlen uns einerseits als Landwirte verantwortlich, dass genügend Eier für unsere Kunden da sind. Aber andererseits bleiben wir darauf sitzen, wenn die Nachfrage sinkt“, benennt Magers einen entscheidenden Nachteil von Betrieben, die wie sie direkt an die Supermärkte verkaufen. Feste Abnahmequoten bekäme man, würde man etwa direkt Verträge mit den Zentrallagern der großen Märkte schließen. Das wiederum fühlt sich für die Bio-Leineland-Bauern bei ihrer überschaubaren Betriebsgröße derzeit nicht richtig an. „Wir wollen ja ein regionaler Betrieb bleiben“, sagt Lühring.

Von Mario Moers