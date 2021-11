Neustadt

In der Liebe zum Detail zeigt sich die Verbindung zu Gott – diese biblischen Erkenntnis hat Regionalbischöfin Petra Bahr Mitgliedern und Gästen der Kreishandwerkerschaft Neustadt-Burgdorf beim Martinsgansessen am Freitag mitgegeben. Die Bischöfin ist zur Visitation im Kirchenkreis Neustadt/Wunstorf – eine gute Gelegenheit, den bereits für das vergangene Jahr zugesagten Besuch bei den Handwerkern nachzuholen.

Kreishandwerksmeister findet deutliche Worte

Gastgeber und Gäste genossen das Zusammensein in schwierigen Zeiten. Kreishandwerksmeister Thomas Hinze gab zu: „Hätten wir die Veranstaltung eine Woche später angesetzt, hätten wir sie unter den Umständen jetzt abgesagt.“ Doch nun siegte die Tradition. Und die will es auch, dass der Handwerksmeister in seiner Begrüßung deutliche Worte zu aktuellen Problemen seiner Zunft sagt.

Thomas Hinze begrüßt die Gäste. Quelle: Kathrin Götze

Vom Spannungsverhältnis zwischen Reden und Handeln in der Politik sprach Hinze mit Hinweis auf ein Paket zur Bürokratie-Entlastung, das kürzlich zwar verabschiedet wurde – aber bisher nur Ankündigungen enthalten habe. So hätten beispielsweise auch Handwerker umfangreiche Nachweise darüber führen müssen, warum ihr Personal nicht in Home-Office arbeiten könne. Und um für eine Investition Fördergeld zu beantragen, müsse man so aufwendige Anträge stellen, dass man dafür eine eigene Abteilung brauche. „Bürokratie und Handlungszwänge werfen uns täglich Knüppel zwischen die Beine“, sagte Hinze. Die Regelungswut entwickle eine Eigendynamik, „wir stehen uns selbst im Weg.“

Handwerk und Theologie

Was das Handwerk mit Theologie zu tun hat, leitete anschließend die Bischöfin am Beispiel des biblischen Königs David her, der Massen von Handwerkern aus allen Ländern kommen ließ, um einen Tempel zu bauen. Fachkräftemangel, Kommunikationsschwierigkeiten, Materiallücken, Ärger mit Architekten – all das kannten ihren Worten zufolge auch die Handwerker der biblischen Zeiten. Sie habe sogar eine Lieblingshandwerkerin, bekannte Bahr: Ihre Mutter, eine Goldschmiedin.

Petra Bahr berichtet von den Handwerkern in der Bibel. Quelle: Kathrin Götze

Reichlich Anregung für die Gespräche an den Tischen – die Gastgeber achteten jeweils darauf, Gäste ganz unterschiedlicher Berufe und Herkünfte aus dem weitläufigen Einzugsgebiet der Kreishandwerkerschaft zusammenzusetzen. Beim köstlichen Gänseschmaus aus Plinkes Küche lernten sich die Nachbarn dann ein bisschen besser kennen.

Von Kathrin Götze