Empede

Das sei der Polizei auch noch nicht untergekommen, sagte ein Sprecher am Sonntag: Auf einer Weide bei Empede hatte ein Jäger ein totes Rind aufgefunden. Es sei offenbar vom Blitz erschlagen worden, habe der Finder gesagt. Die Polizei benachrichtigte den Halter, Erwin Mieske, der einen Tierarzt dazurief, um die Todesursache festzustellen. Der habe die Vermutung des Jägers bestätigt.

Kadaver weist Schmauchspuren auf

Der Kadaver habe Schmauchspuren aufgewiesen, außerdem sei der Boden rund herum nicht verletzt gewesen, erläutert der erfahrene Landwirt. Wenn ein Tier etwa aus Krankheitsgründen stürze, scharre es meist noch mit den Hinterläufen den Boden auf. Er habe seine Blondes d’Aquitaine noch am Freitag Vormittag besucht, berichtet Mieske, „da war noch alles in Ordnung.“ Am Abend gab es dann Regen und Gewitter.

Brandschutz-Versicherung zahlt

Das betroffene Tier sei eine seiner besten Kühe gewesen, schwer im Fleisch und tragend im siebten Monat, sagt der Landwirt. Das bedeute bei der französischen Rasse einen Wert zwischen 2000 und 3000 Euro. Ob eine Versicherung zahle? „Ja“, sagt Mieske, „die Brandschutz-Versicherung.“ Auch wenn der Polizei ein solcher Fall noch neu war – Mieske selbst hat schon einige Rinder wegen Blitzschlags verloren. „Das kann passieren, wenn sie sich bei Gewitter unter Eichen unterstellen – oder wenn sie am Wasser stehen“, sagt er.

Von Kathrin Götze