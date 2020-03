Neustadt

Der neue Blitzer-Anhänger der Stadt kommt nach Evensen, Welze und Schneeren. Ab Montag, 23. März, wird in jedem der drei Orte für einige Tage die Geschwindigkeit kontrolliert. Den ersten Einsatz hatte das Gerät im Februar in Evesen. Dort gab es 84 Verstöße – mit einer Spitzengeschwindigkeit von 111 Kilometern pro Stunde innerorts, wo Tempo 50 gilt.

Strenge Vorgaben hat die Stadt Neustadt für die Standorte bekommen, um ihre Geschwindigkeitsmessungen vorzunehmen, wie Verkehrskoordinator Benjamin Gleue berichtet. Jeder Kontrollpunkt muss mit der Polizeiinspektion abgestimmt werden, Unfallzahlen, Gefahrenpotenzial, Verkehrsströme und tatsächlich gefahrene Geschwindigkeiten sind die Auswahlkriterien. Dort, wo das alles zusammentrifft und weitere Raser vermutet werden, wird die Absprache getroffen und der Standort festgelegt. Mehr Sicherheit an vielen Stellen soll es so geben. Eine „Abzocke“ soll es aber nicht sein. Denn schließlich ist der Blitzer-Anhänger keineswegs unauffällig und außerdem gibt die Stadt die jeweiligen Stellen, an denen er positioniert werden soll, im Vorfeld bekannt.

84 Raser in fünf Tagen

Seinen ersten Blitzeinsatz hatte der Anhänger Ende Februar für fünf Tage in Evesen. 84-mal fuhren Fahrzeuge zu schnell, die Durchschnittsgeschwindigkeit der Geblitzten betrug 70 Stundenkilometer – bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde. 111 Stundenkilometer waren der traurige Rekord, den ein Fahrer einstellte, zwei weitere brachten es auf Geschwindigkeiten zwischen 90 und 100 Kilometern pro Stunde.

Auf weniger oder möglichst gar keine Geschwindigkeitsüberschreitungen hofft die Stadt selbstverständlich an den nächsten Standorten. Ab Montag, 23. März, soll der Anhänger in den Ortsdurchfahrten Evensen und Welze auf der Landesstraße 191 sowie in Schneeren auf der Landesstraße 360 aufgestellt werden. Mehrere aufeinanderfolgende Tage sind an jedem Standort geplant. Zusätzliche Messungen durch die Polizei sind im gesamten Stadtgebiet jederzeit und unabhängig von dem Blitz-Anhänger möglich.

Lesen Sie auch

Von Beate Ney-Janßen