Neustadt

Besondere Vorsicht sollten Autofahrer ab Freitag, 6. August, in Schneeren walten lassen. Ab dann steht Blitzanhänger „Karin“ an der Schneerener Straße. Mehrfach wechselt der städtische Blitzeranhänger im August seinen Standort.

Bordenau, Helstorf und Mardorf sind weitere Standorte

Auf die Nienburger Straße in der Kernstadt wechselt der Anhänger am Mittwoch, 11. August. Nach fünf Tagen zieht er weiter an den Steinweg in Bordenau.

Für Donnerstag, 19. August, teilt die Stadt mit, dass in Helstorf auf der Walsroder Straße geblitzt wird. Ab Dienstag, 24. August, ist die Mardorfer Straße in Mardorf an der Reihe. Zum Monatsende geht Karin ein weiteres Mal auf Reisen und steht dann ab Dienstag, 31. August, in der Kernstadt an der Leinstraße.

Von Beate Ney-Janßen