Hagen

Rund 60 Kilogramm Saatgut hat Landwirt Wilfried Borchert in seine Drillmaschine geladen. Die sollen nun auf einem Acker nahe Hagen ausgebracht werden. Das Besondere: Statt Getreide oder Mais hat Borchert ein spezielle Blühmischung dabei, die nahe der Trinkwasserbrunnen für mehr Biodiversität und weniger Nitrat im Boden sorgen soll. „Gerade an dieser Stelle ist solch ein Vorgehen wichtig“, sagt Dietrich Mörlins vom Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN). Die Brunnen versorgen große Teile des Neustädter Landes. Einer von ihnen ist nur etwa 85 Meter entfernt. In den vergangenen Jahren war die Kritik am Verband gewachsen, denn im Wasser aus dem Hagener Werk sind, obwohl die Grenzwerte eingehalten werden, relativ hohe Nitratwerte enthalten.

Hagener Landwirte kooperieren

Insgesamt zehn Landwirte, der WVGN und die Verwaltung kooperieren deswegen aktuell in dem Projekt „Blühflächen für Biodiversität und gegen Nitrat“. „Wir wollen einen langfristigen Beitrag für die Umwelt und verbesserte Trinkwasserqualität leisten“, sagt Mörlins. Das Projekt soll den Nitrataustrag reduzieren und natürliche Lebensräume schaffen.

Die Landwirte bekommen finanzielle Unterstützung, wenn sie die besonders ausgewiesenen Flächen zum Beispiel in der Nähe von Brunnen des Wasserwerks Hagen für die nächsten drei Jahren nicht mehr klassisch bewirtschaften, sondern dort eine besondere Saatmischung ausbringen. „Wir haben eine Mischung aus 20 Pflanzen zusammengestellt, die sich gut für den Boden in diesem Gebiet eignen“, sagt Ulrich Söffker, Fachberater für das Projekt.

Rund 19 Hektar Ackerfläche sollen so dem Umweltschutz dienen. Damit muss nicht Schluss sein: „Weitere sechs Hektar sind vorgemerkt. Wir wollen auch weiterhin Gespräche führen und noch mehr Landwirte animieren, an dem Projekt teilzunehmen“, sagt Mörlins. Man sehe diese Kooperation als einen weiteren Baustein in der langjährigen guten Zusammenarbeit von WVGN und Landwirten, heißt es. Die spezielle Kooperation zwischen dem Wasserverband und den Landwirten, die im Umfeld des Wasserwerks arbeiten, besteht seit 1994.

Verwaltung und Wasserverband tragen die Kosten

Die Kosten für das Projekt, rund 30.000 Euro, stemmen Stadt und Verband gemeinsam. „Um langfristige Effekte zu erzielen, ist es notwendig, die Kooperation Trinkwasserschutz in den nächsten Jahren fortzuführen und auch in der Zukunft die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. So könnten perspektivisch bis zu 35 Hektar Ackerland in Blühflächen umgewandelt werden.

Von Mirko Bartels