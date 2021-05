Neustadt

Wer dieser Tage über die Leutnantswiese geht, sieht viel hohes Gras. Das liegt nicht etwa daran, dass die Stadt das Mähen versäumt hat. Vielmehr soll ein nachhaltigeres Pflegekonzept ganz bewusst Insekten und Vögeln Schutz und Nahrung bieten. „Das haben wir mit gutem Erfolg erstmalig im vergangenen Jahr dort so gehandhabt“, erklärt Cornelia Ebert, die Leiterin des Fachbereiches Stadtgrün.

Einen neuen Eindruck vermittelt auch der Silbernkamp-Spielplatz: Dort gibt es Bereiche, die sich deutlich vom Rest der grünen Fläche abheben. Auf ihnen sprießen Blumen. „Hier haben wir ein kleines Testgebiet angelegt“, sagt Ebert. Drei unterschiedliche Saatgutmischungen haben Mitarbeiter ausgebracht. Nun will man sehen, welche Pflanzen in dieser Umgebung gut gedeihen und in der Zukunft verwendet werden könnten, um mehr Biodiversität auf dem Spielplatz zu erhalten. Feuchtigkeit und Bodenerosion gilt es dabei im Blick zu haben.

Teile der Spielplatzwiese Silbernkamp sind für Insekten und andere Tiere besonders Interessant. Quelle: Mirko Bartels

Neustadt hat viel Stadtgrün

Es sind beeindruckende Zahlen, die der Fachbereich Stadtgrün vorweisen kann: 20 000 Quadratmeter Grünflächen, Grünzüge und so genanntes Straßenbegleitgrün gilt es allein in der Kernstadt zu pflegen. Zusätzliche 8 000 Quadratmeter sind mit Gehölzen im naturnahen Bestand besetzt. „Da gibt es jedes Jahr eine Menge zu tun“, sagt Ebert. Ihr Team besteht aus drei Mitarbeitern und wird unterstützt vom städtischen Bauhof und verschiedenen Fremdfirmen. Der Zuständigkeitsbereich für die Grünpfleger wächst ständig. Was an Quadratmetern in den vergangene Jahren dazu gekommen ist, werde gerade erfasst, sagt sie. Dazu werden Luftbilder ausgewertet und eine automatisierte Liegenschaftskarte erstellt.

Im gesamten Stadtgebiet betreut der Fachdienst etwa 40 Hektar Grünflächen, rund 20.000 städtischen Bäume, das Begleitgrün an etwa 450 Kilometern städtischen Wirtschaftswegen, 60 öffentliche Spielplätze und 22 Bolzplätze sowie die beiden städtischen Friedhöfe. „Pro Tag fahren die Kollegen schon mal mehr als 100 Kilometer Strecke auf ihrer Tour durch Neustadt“, sagt Ebert. Unterstützt werden die Mitarbeiter in den Ortsteilen von den Ortsvertrauenspersonen. Sie wissen, wo es was zu tun gibt und packen an, wenn es darum geht ihren Ort zu pflegen. „Die Anwohner haben eine hohe Bereitschaft selbst etwas zu tun“, sagt Ebert.

Blühstreifen sind in aller Munde. Sie sollen wie hier am Friedhof Lüningsburg die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft erhöhen. Quelle: Mirko Bartels

Die Blühfläche wächst

Seit einigen Jahren stehen zusätzlich die sogenannte Blühflächen und -streifen mit auf der Agenda der Planer. „2016 haben wir angefangen an Wirtschaftswegen, sogenannten Wegseitenrändern und auf ausgewählten Flächen solche Areale anzulegen“, sagt Ebert. Unterschiedliche Wildpflanzen machen die Grünstreifen dann zu einem bunten Farbenmeer. Das Angebot für Insekten und andere Wildtiere soll in der Zukunft immer größer werden.

Grünflächenmanagement nennt sich im Amtsdeutschen das, was Ebert und ihre Mitarbeiter leisten. Nicht nur das Schaffen neuer Flächen steht im Fokus. „Man kann auch Mähkonzepte für bestehende Flächen ändern, um den Artenreichtum zu erhöhen“, erklärt Ebert – wie an der Leutnantswiese. Dort kommt der Rasenmäher seltener. Das Ergebnis lässt sich quasi hören: In den hochstehenden Gräser brummt und summt es bereits dieser Tage. Mancher Vogel steht über der Fläche und sucht nach den Insekten, um seine Brut zu füttern. „Der Natur- und Artenschutzgedanke soll immer mitgedacht werden, wenn es um unsere Grünflächen geht“, sagt Ebert.

Teile der Spielplatzwiese Silbernkamp sind für Insekten und andere Tiere besonders Interessant. Quelle: Mirko Bartels

Wie es bei Pflanzen üblich ist, sind Ergebnisse nicht immer sofort zu sehen. „Manche Flächen brauchen mehrere Jahre, um sich zu entwickeln. Da braucht es einen langen Atem“, sagt Ebert. Projekte zur Förderung der Artenvielfalt sind beim Bolzplatz Parkwiesen und auf der Grünfläche Hüttendamm entlang der Landwehr geplant.

Von Mirko Bartels