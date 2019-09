Bordenau

Es gibt Bezeichnungen, die bekommen eines Tages eine eigene Bedeutung. Doktor ist so ein Begriff, jedenfalls in Bordenau. Wer in dem Neustädter Ortsteil sagt, „ich gehe zum Doktor“, der meint: „Ich gehe zu Josef Schliehe-Diecks“. Der Mediziner steht seit seiner Ansiedlung in dem Dorf 1986 den Bordenauern so kompetent und treu zur Seite, dass sie sich kaum einen anderen Arzt in ihrer Mitte vorstellen können. Die Stiftung Bordenau hat ihm am Freitag mit ihrem Förderpreis ausgezeichnet.

Mediziner setzt sich für Patienten ein

Werner Schmidt vom Stiftungsvorstand pries in seiner Laudatio die besondere Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft, die der Allgemeinmediziner den Dorfbewohnern in all den Jahren entgegengebracht habe – Einsätze weit über die normalen Sprechstunden hinaus inbegriffen. Und wenn es sein muss, dann geht Schliehe-Diecks im tiefen Winter auch mal mit einer Thermoskanne los, um mit warmem Wasser eine Kinderzunge zu lösen, die an einem Ampelmast festgefroren ist.

Paar verliebt sich spontan ins Dorf

Das geht nicht, ohne dass die Ehefrau mitzieht, und so bestand Schliehe-Diecks auch darauf, dass seine Frau Rita die Preisverleihung an seiner Seite erlebte. Er berichtete, wie beide 1985 Bordenau besichtigten und sich angesichts von Storchennestern, Hochwassersteg und den guten Praxisräumen zügig für das Leinedorf entschieden. Inzwischen sind die „Zugereisten“ nicht mehr aus dem Dorfleben wegzudenken, und auch die Stiftung vertreibt Infomaterial, Eintrittskarten und anderes gern über die Arztpraxis.

Praxisübergabe ist schon geplant

Diese wird allerdings nicht mehr allzu lange Zeit in den Händen des beliebten Paares und seines Praxisteams bleiben. Laudator Schmidt musste bedauernd mitteilen, dass die Praxisübergabe für Oktober 2020 geplant ist. Immerhin ist die Nachfolge geregelt. Ein Stück Infrastruktur also, das dem Dorf auf Sicht erhalten bleibt.

Newcomer-Preis für das Marktfrühstück

Für viele andere sorgen die Bordenauer selbst, vielfach im ehrenamtlichen Einsatz, wie beim Stiftungsfest regelmäßig deutlich wird. Gerda Besier-Reus, Claudia Behne und Justus Jeep vom Stiftungsvorstand verteilten zahlreiche Förderpreise an die unterschiedlichen Institutionen. Eine davon ist das „Marktfrühstück“ im Gemeindehaus, das freitags alle zwei Wochen Gelegenheit gibt, bei Kaffee und Brötchen zu klönen. Für dieses Angebot bekam Annabella Naujoks den Newcomer-Preis, den die Stiftung in loser Folge vergibt.

Fördergeld für viele Aktivposten im Dorf

Eine Streamingbox für den Fotoclub, neue Bänke für den Kirchplatz, Gymnastikreifen fürs Kinderturnen, eine Steckleiter für die Feuerwehr, ein Besenschrank für die Dorfwerkstatt, ein Mikrofon für den Gospelchor sind handfeste Anschaffungen, die die Stiftung fördert. Beiträge leistet sie außerdem zu einem Tagesausflug des Kindergartens, einem Märchenerzähler, der die Grundschule besuchte, die Technik für die geplante Mammutlesung von „Unser Dorf liest“ aus Walter Kempowskis „Echolot“ und für die Heimat-Homepage www.bordenau.eu, auf der Historiker Dr. Werner Besier Forschungen zum Dorf veröffentlicht. Auch für einen Imbiss der neu angelaufenen Müllsammelaktion, zu der der Siedlerverein kürzlich auch Kindergartenkinder aktivieren konnte, und freie Fahrten für Kinder auf dem Weihnachtsmarkt-Karussell leistet die Stiftung Beiträge.

Neues Sponsorenkonzept in Arbeit

Dafür reichen 3600 Euro an Kapitalerträgen und Spenden, mit denen sich neuerdings auch Sponsoren an der Stiftung beteiligen. Sie startete vor 30 Jahren mit dem Überschuss der 1100-Jahr-Feier im Dorf, hat aus den 50.000 Mark von damals inzwischen 56.000 Euro Stiftungskapital gemacht und ebenso viel Geld über die Jahre ins Dorfleben investiert, wie Schatzmeister Justus Jeep erläuterte. Auf Anlage-Erträge kann sich die Stiftung wegen der andauernden Niedrigzinspolitik dabei schon länger nicht mehr verlassen und hat in der Vergangenheit auch schon mit einer Schrottsammlung auf ihre Lage hingewiesen. In Kürze will sie ein neues Sponsorenkonzept vorstellen.

Stiftungsfest künftig im Frühjahr

Eine weitere Neuerung betrifft den Termin des Stiftungsfests. Er soll dem Rechnungsjahr der Stiftung entsprechend auf das Frühjahr verlegt werden, wie die Stiftungsvorsitzende Gerda Besier-Reus verkündete. Im nächsten Jahr wird also am 20. März gefeiert, Förderanträge können demnach bis zum 31. Januar gestellt werden.

Von Kathrin Götze