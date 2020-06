Neustadt

Die Polizei hat am Freitag ein Haus in Bordenau nach Drogen durchsucht und kleinere Mengen Rauschgift gefunden. Der Durchsuchung war eine Verkehrskontrolle vorangegangen.

Eine Streife hatte am Freitag gegen 16 Uhr Insassen eines Autos kontrolliert. Die Polizisten hatten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Mann räumte das nach Angaben der Polizei auch ein. Im Auto saßen ein weiterer Mann, eine 27-jährige Frau und ihr zehn Monate altes Kind. Als die Polizisten den Wagen durchsuchten, stießen sie auf eine Vorratsdose mit 10,8 Gramm Marihuana und fast sechs Gramm einer weißen Substanz, die noch untersucht wird. Die Dose gehörte dem Beifahrer.

Anzeige

Drogen kurz vor der Kontrolle abgeholt

Zur Herkunft der Drogen befragt, soll der Beifahrer auf eine Adresse in Bordenau verwiesen haben. Dort hatte er den Behälter kurz vorher abgeholt. Von den Autoinsassen wohnt keiner in dem Haus. Das Amtsgericht Hannover stellte umgehend einen Durchsuchungsbeschluss aus. Zur Unterstützung wurden weitere Polizeibeamte und ein Rauschgiftspürhund eingesetzt. Die Ermittler fanden nach eigenen Angaben kleine Mengen von Rauschgift sowie Streckmittel und Utensilien für den Konsum. Die Polizei hat die Drogen beschlagnahmt und ermittelt jetzt gegen den Fahrer, den Beifahrer und einen Bewohner des Hauses in Bordenau.

Weitere HAZ+ Artikel

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Neustadt lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Markus Holz