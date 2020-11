Bordenau

Die Schützen sehen es pragmatisch. „Wenn wir in diesem Jahr schon keinen Weihnachtsmarkt im Dorf machen dürfen, sollte wenigstens ein schön geschmückter und beleuchteter Baum an der Kirche in der alten Ortsmitte stehen“, sagt Thomas Stolte.

Vom Schützenverein des Dorfes, dessen Vorsitzender Stolte ist, hat das Dorf solch einen Schmuck bekommen. Wieder einmal. Denn das Schmücken des Weihnachtsbaums vom Schützenverein hat Tradition. Stolte und Ralf Scharnhorst haben den Baum gespendet.

Anzeige

Hoffnung auf Weihnachtsmarkt im kommenden Jahr

Das Organisations-Team des Weihnachtsmarktes hofft nun darauf, dass im kommenden Jahr auch wieder Weihnachtsmarkt gefeiert werden kann. Der Termin steht bereits fest: Sonnabend, 27. November 2021 – einen Tag vor dem 1. Advent.

Lesen Sie auch

Von Beate Ney-Janßen